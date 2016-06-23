بمباران مواضع داعش در غرب رقه/پیشروی در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های ارتش سوریه مواضع داعش را در جنوب شهر الطبقه در حومه غربی الرقه هدف قرار دادند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در محور غربی شهر داریا در غوطه غربی دمشق نیز پیشروی کرد و بر ۲۵ مزرعه واقع در جنوب فرودگاه المزه و شمال صحنایا به مساحت ۵۰۰ متر از نظر عرضی و به عمق ۲۳۰ متر مسلط شد.

در این عملیات، ارتش سوریه ضربات سنگینی به تروریستها وارد کرد و شماری از آنها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

اشغال یک روستا از سوی داعش

از سوی دیگر برخی منابع گزارش دادند که داعش مجدد روستای تل یاسطی در شمال شرق شهر منبج در حومه شمال شرقی حلب را به اشغال خود درآورده است.تکفیری ها پس از درگیری با نیروهای سوریه دموکراتیک این مناطق را به اشغال خود درآوردند.

۲ کشته در انفجار حومه جنوبی الحسکه

بر اثر انفجار مین در مسیر عبور نیروهای سوریه دموکراتیک در نزدیکی میادین نفتی الجبسه در شرق شدادی در حومه جوبی الحسکه دو نفر کشته شدند.

آمریکایی ها نیروهای سوریه دموکراتیک را هدف قرار دادند

در همین راستا رسانه ها از کشته شدن تعدادی از نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شهر منبج در حومه شمالی حلب به علت هدف قرار گرفتن از سوی آمریکایی ها که گفته شد به علت اشتباه بوده است، خبر دادند.

داعش از مخالفان هراس دارد

همزمان برخی منابع از اعدام ۴ نفر در روستای الکشکیه که ساکنان آن را عشیره شعیطات تشکیل می دهند از سوی داعش در حومه شرقی دیرالزور سوریه خبر دادند.اعدام این افراد به اتهام تشکیل شبکه تروریستی ضد داعش بوده است.

تشدید اختلافات گروههای مسلح در سوریه

منابع سوری از درگیری میان گروه موسوم به ارتش آزاد و گروههای همپیمان آن با گروه موسوم به ارتش خالد بن ولید در اطراف سد سحم جولا و العلان در حومه غربی درعا خبر دادند و اعلام کردند طرفین به تبادل آتش سنگین پرداختند.

۸ کشته و زخمی در حملات تروریست ها به حلب

در حملات گروههای مسلح به مناطق خالدیه و خیابان نیل در شهر حلب ۴ غیرنظامی از جمله یک دختر بچه کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

درگیری داعش و ارتش آزاد در شمال حلب

در منطقه الراعی در حومه شمالی حلب تروریست های تفکیری داعش روستای تل احمر را از گروه موسوم به ارتش آزاد و گروههای همپیمان آن پس گرفتند.