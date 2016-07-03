۶۰طرح پیشگیری از وقوع جرم برای استان مرکزی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: چنانچه دستگاه ها نظارت بر امور داشته و در راستای پیشگیری، فقط نیمی از وظایف خود را انجام دهند جرائم و آسیب های اجتماعی بیش از ۶۰درصد در همه حوزه ها کاهش می یابد.

وی افزود: برای پیشگیری از معضلات، آسیب های اجتماعی و بهبود وضع استان و در نهایت جامعه، همه گروه ها و جناح ها باید کنار یکدیگر قرار بگیرند و مشارکت کنند.

قاسمی تاکید کرد: با ورود مسئولان و دقت عمل آنان و حتی اقشار مردم به مساله پیشگیری از وقوع جرم می توان بسیاری از چالش های اجتماعی را به حداقل رساند یا پیش از وقوع از آن آسیب جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: در این خصوص باید شعار پیشگیری بهتر از درمان را به طور عملیاتی وارد کارزار کنیم و به چارچوب شعار بسنده نکنیم.

قاسمی با اشاره به دغدغه مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در مورد پنج آسیب اجتماعی جدی جامعه افزود: اعتیاد، طلاق، فحشا و منکرات و مسائل اخلاقی، قاچاق کالا و ارز و حاشیه نشینی مواردی است که جامعه را به شدت به چالش کشیده و باید دغدغه همه مسئولان و آحاد مردم باشد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان داشت: وقتی بیکاری که عامل بسیاری از مفاسد و آسیب ها است افزایش می یابد باید به دنبال آن منتظر اعتیاد، طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی باشیم.

قاسمی خاطرنشان ساخت: موضوع قاچاق کالا و ارز بعد از مواد مخدر دومین شغل پردرآمد کشور است که به اقتصاد و همچنین اجتماع صدمات جبران ناپذیر وارد کرده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم را نظارت مسئولان بر تمام امور دستگاه های زیرمجموعه خود عنوان کرد و گفت: با برگزاری دو جلسه طی سال جاری شش مصوبه تصویب شده که ساماندهی و رفع مشکلات تفرجگاه گردو، پیگیری معضلات حاشیه نشینی، ایمن سازی اماکن پرخطر و پیگیری خسارتی که کاندیداهای انتخاباتی مجلس به سیمای شهری وارد کرده اند از جمله این مصوبات است.

وی ادامه داد: در مورد خسارت تبلیغات انتخاباتی به سیمای شهری اراک حدود ۲۰ میلیارد توامن خسارت توسط کاندیداهای نمایندگی مجلس به سیمای شهر اراک وارد شده که شهردار به عنوان مدعی پیگیر موضوع است و در این خصوص نیز دادخواست ارائه داده است.

قاسمی در پایان اظهار داشت: در معاونت پیشگیری از وقع جرم، چهار حوزه فرهنگی و اجتماعی، امنیتی، انتظامی و وضعی، حقوقی و قضایی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی فعالیت دارند که برای هر کدام دستورالعمل ویژه ای تعریف شده است.