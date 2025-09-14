به گزارش خبرنگار مهر، رضا احسانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ورکشاپ طراحی پوستر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار کرد: بدون تردید آگاهی‌بخشی به جامعه، ضرورتی است که این روزها جامعه بیش از پیش به آن نیاز دارد و در این مسیر بهره‌گیری از ظرفیت تولید آثار گرافیگی نظیر پوستر بسیار اثربخش است.

وی افزود: با توجه به این مهم در ماه جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با همکاری شهرداری کلان‌شهر اراک، برگزاری ورکشاپ تخصصی طراحی پوستر با حضور هنرمندان کشوری در اراک مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک بیان کرد: هنر، زبان رسای آگاهی است و چنانچه این هنر به یاری پیشگیری از جرم آید، بدیهی است که نتیجه‌ای نغز و مسرت بخش را به دنبال دارد.

وی افزود: جرم، مفهومی چندبعدی است که هم فرد و هم جامعه از آن متأثر می‌شوند و بدیهی است که آسیب‌های وقوع جرم نیز بی شمار و اثر وضعی آن نیز تا مدت‌ها با فرد خواهد بود.

این مقام قضائی تصریح کرد: هنرمندان به عنوان قشر فرهیخته و دغدغه‌مند جامعه، دیدی متفاوت به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی دارند و گاهی یک اثر هنری با درون‌مایه آگاهی‌بخشی، نقش بی بدلیلی را در پیشگیری از جرم و آسیب ایفا می‌نماید.

وی تصریح کرد: امروزه اقدامات دستگاه قضائی فراتر از تشکیل جلسات دادرسی است و رسیدگی به پرونده‌ها است و باید پذیرفت که مجموعه قضائی استان مرکزی اقدامات خوبی را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد فرهنگ‌سازی عمومی صورت داده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به برگزاری این رویداد هنری گفت: به طور حتم هنرمندان حاضر در این ورکشاپ با جدیت تمام و دغدغه‌مندی، آثار درخوری را تهیه می‌کنند و بدیهی است که شناخت مفاهیم جرم‌شناسی به ویژه مطالبی که در این نشست مطرح شد، افکار خلاق هنرمندان را نسبت به فراوانی و شیوه ارتکاب جرم آگاه‌تر می‌کند.

گفتنی است معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به طور تخصصی به حوزه تولید آثار گرافیکی ورود کرده است که بعد از تولید مجموعه تلویزیونی دایره‌های قرمز، برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانی‌ها، اکنون در حال برگزاری ورکشاپ تخصصی طراحی پوستر با موضوع آسیب‌های اولویتی استان مرکزی است.