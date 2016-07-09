به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور از انتخاب مشهد و لالجین به عنوان شهرهای جهانی سنگ های قیمتی و سفال خبر داد و افزود: در راستای ارسال پرونده های این دو شهر به شورای جهانی صنایع دستی، داوران این شورا اردیبهشت ماه امسال ازشهرهای مشهد و لالجین بازدید کردند و داوری خود را ارائه دادند و نتایج آن را برای کارشناسان عالی شورای جهانی صنایع دستی ارسال کردند. پس از بررسی های نهایی و اعلام نظر روسای چهار منطقه اروپا، امریکای لاتین، امریکای شمالی و افریقا، خوشبختانه طبق نامه ای از سوی خانم غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه و بر اساس اعلام رسمی دفتر رئیس شورای جهانی صنایع دستی، مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی و لالجین به عنوان شهر جهانی سفال انتخاب شدند.

وی با تاکید بر اهمیت جهانی شدن شهرهای لالجین و مشهد در روند توسعه صنایع دستی و تاثیرات اقتصادی و فرهنگی این رویداد مهم در کشورگفت: کسب عنوان شهر جهانی می تواند در حوزه اقتصادی به معرفی وفروش محصولات و دست آفریده های ایرانی در سطح جهانی، تبدیل شدن به برند بین المللی، جهانی سازی و رونق کسب و کار هنرمندان و صنعتگران منتهی شود، همچنین در زمینه فرهنگی نیز می تواند زمینه ساز معرفی زوایای فرهنگی جامعه منتخب، استوارتر شدن پایه ملی، فرهنگی و صنایع دستی این شهرها در سطح بین المللی و همچنین رونق و توسعه گردشگری محلی و منطقه ای باشد.

نامور مطلق یادآور شد، مراسم گرامی داشت شهرهای جهانی مشهد و لالجین نیز بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با استان ها در مرداد ماه سال جاری در این دو شهر برگزار می شود.

وی در پایان سخنانش با بیان این مطلب که برگزیده شدن این دو شهردستاوردی مهم در دولت تدبیر و امید است تصریح کرد: این انتخاب شایسته جهانی را به مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداران محترم، مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دیگر مسئولان استانی و نیز جامعه هنرمندان و صنعتگران این دو شهر تبریک گفته و امیدواریم تا پس از جهانی شدن این شهرها شاهد رشد روز افزون صنایع دستی در این دو قطب جهانی باشیم.

به گزارش معاونت صنایع دستی کشور، معرفی دو شهر مشهد و لالجین در سال گذشته با توجه به وجود رقابت تنگاتنگ میان چین، هند و ایران در زمینه دارا بودن بیشترین سهم شهرهای جهانی و پس از انتخاب اصفهان و تبریز به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی و فرش دستبافت از سوی شورای جهانی صنایع دستی بود که خوشبختانه مشهد و لالجین به ترتیب موفق به کسب عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی و سفال شدند.

تاکنون ۴شهر اصفهان، تبریز، مشهد، لالجین از ایران به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی انتخاب شده اند که امیدواریم این روند افزایش یابد.