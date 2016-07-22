اولاند: ما به سوریه و عراق نیروی زمینی اعزام نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرانسوا اولاند گفت: تهدیدات تروریستی همچنان وجود دارد و ما باید در داخل و خارج از خودمان در برابر خطر تروریسم دفاع کنیم.

وی افزود: حمله «نیس» مشخص کرد که تهدیدات امنیتی زیاد است. ما ۱۵ هزار نیروی احتیاط را برای حمایت از مناطق گردشگری و دیگر مناطق فرا خوانده ایم.

رئیس جمهوری فرانسه ضمن درخواست از جوانان علاقه مند به مبارزه با تروریسم بیان کرد: ما با تمام توان و به شکل کوبنده با تروریسم مبارزه خواهیم کرد.

اولاند تاکید کرد: جنگ ضد تروریسم در سوریه و عراق ادامه دارد.

وی گفت: ما به نیروهای عراقی برای مقابله با داعش توپ می دهیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

رئیس جمهوری فرانسه در عین حال تاکید کرد: ما به سوریه و عراق نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد.