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۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

اولاند: ما به سوریه و عراق نیروی زمینی اعزام نمی کنیم

اولاند: ما به سوریه و عراق نیروی زمینی اعزام نمی کنیم

رئیس جمهوری فرانسه ضمن تاکید بر مقابله قوی با تروریسم از اعزام نکردن نیروی زمینی از سوی این کشور به عراق و سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرانسوا اولاند گفت: تهدیدات تروریستی همچنان وجود دارد و ما باید در داخل  و خارج از خودمان در برابر خطر تروریسم دفاع کنیم.

وی افزود: حمله «نیس» مشخص کرد که تهدیدات امنیتی زیاد است. ما ۱۵ هزار نیروی احتیاط را برای حمایت از مناطق گردشگری و دیگر مناطق فرا خوانده ایم.

رئیس جمهوری فرانسه ضمن درخواست از جوانان علاقه مند به مبارزه با تروریسم بیان کرد: ما با تمام توان و به شکل کوبنده با تروریسم مبارزه خواهیم کرد.

اولاند تاکید کرد: جنگ ضد تروریسم در سوریه و عراق ادامه دارد.

وی گفت: ما به نیروهای عراقی برای مقابله با داعش توپ می دهیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

رئیس جمهوری فرانسه در عین حال تاکید کرد: ما به سوریه و عراق نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد.

کد مطلب 3720431

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    نظرات

    • صابر ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
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      پاسخ
      اعزام نیرو به آفریقا هزینه سنگینی برای امنیت فرانسه داشته است

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