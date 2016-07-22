جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در رامسر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی مازندران عصر جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره با بیان اینکه آنچه که در این جشنواره اتفاق افتاد همانند اثر هنری است، زیرا اثر هنری آدمی را به تفکر وا می دارد افزود: این هنرمند است که با خلق یک اثر، انسان را به تفکر وا می دارد.

وی اظهار داشت: اثری که به دست آشپزان چهار استان خلق شده و در معرض داوری بین اللمی قرار داد به ما یاد آوری می کند که چرا غذاهای بومی خود غافل شده ایم.

بزرگ نیا افزود: من امروز خوشحالم که از زبان یکی از داوران شنیدم که گفت از سال ۵۶ چنین فستیوالی با سوژه غذا رو تجربه نکرده ام و دو رستوران خوب مازندران به ما گفتند که ما یاد گرفتیم که چه غذاهای محلی را در منوی غذایی خود قرار دهیم.

شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس نیز گفت: کشور ما کشور با استعدادی است ولی امروز سیر نزولی در پیش گرفته است.

وی عنوان کرد: امروز اگر می خواهیم اراده کنیم کاری انجام بدهیم بایستی به صورت واقعی آن را انجام دهیم و اگر در رستورانی بخواهیم قورمه سبزی بخوریم یا ندارد و یا با اکراه می دهد.

این نماینده مجلس گفت: این جشنواره ها خاصیت این را دارند که غذاهای بومی و محلی هر منطقه را در منوی رستوران ها بگذارند و باید راهکارهایی اتخاذ شود که این تنوع های غذایی خودش را نشان دهد.

شریعت نژاد افزود: هیچ جای کشور تنوع طبیعی شمال کشور را ندارد و به همین میزان کیفیت غذایی متنوع هم دارد و هیچ جای ایران، تنوع غذایی رستوران های شمال کشور را ندارد.

وی تصریح کرد: این کافی نیست که بگویند چه دریا و جنگل قشنگی بلکه باید بگویند چه فرهنگ زیبایی، باید کاری کنیم که مردم ارزش غذایی غذاها را درک کنند و متخصصین آن را ترویج و تبلیغ کنند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد افزود: صدا و سیمای کشور ما تماما تبلیغ انواع غذاهای فرنگی و انواع پیتزاها را می کند، باید طوری شود که صدا و سیما غذاهای متنوع کشور و ارزش غذایی را تبلیغ کند و به مردم بشناساند.