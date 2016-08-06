محسن عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ضریب برخورداری از نعمت گاز در بخش شهری این استان ۹۹.۸ درصد است که با بهرهبرداری از عملیات گازرسانی به شهر قوچ خانه ضریب برخورداری از گاز در بخش شهری به ۱۰۰ درصد میرسد.
وی افزود: عملیات گازرسانی به این شهر با یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان اعتبارانجام شده و این پروژه همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: این حجم از عملیات گازرسانی با اجرای ۱۰ کیلومتر شبکه لولهگذاری و خطوط انتقال گاز و نصب ۲۵۰ انشعاب گاز اجراشده است.
عرب مقصودی اظهار داشت: با بهرهبرداری از این پروژه گازرسانی زمینه بهرهمندی ۲۵۶ خانوار شهر قوچ خانه از نعمت گاز فراهم میشود.
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