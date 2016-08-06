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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

«عصر شعر حج» برگزار می‌شود

«عصر شعر حج» برگزار می‌شود

عصر شعر حج با حضور جمعی از شاعران کشور در سازمان حج و زیارت برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در آستانه هفته حج و به منظور پاسداشت این سنت اسلامی «عصر شعر حج» را با حضور جمعی از شاعران کشور برگزار می‌کند

در این مراسم دکتر محمد رضا سنگری از نویسندگان و پژوهشگران کشور به سخنرانی خواهد پرداخت و شاعرانی چون غلامرضا سازگار، علیرضا قزوه، حامد عسگری، محمد مهدی سیار، حجت‌الاسلام محمد زمانی، میلاد عرفان‌پور، حمید رضا برقعی، محمد غفاری، مصطفی محدثی خراسانی، حجت الاسلام سید عبدالله حسینی و شاعر عرب زبان ماجد منایی به شعر خوانی خواهند پرداخت.

این برنامه روز شنبه ۱۶ مرداد ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سازمان حج و زیارت واقع در خیابان آزادی برگزار می‌شود.  

کد مطلب 3733164
حمید نورشمسی

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