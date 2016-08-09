موضوع غرامت جنگنده سوخو در دیدار پوتین- اردوغان مطرح نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر توسعه اقتصادی روسیه از عدم طرح موضوع غرامت جنگنده سوخوی روسی در دیدار «اردوغان» و «پوتین» خبر داد.

«الکسی اولیوکایف» با اعلام این خبر گفت: این موضوع در قالب وسیع تر مذاکرات که من در آن حضور داشتم بحث نشده است.

گفتنی است، روسای جمهور دو کشور روسیه و ترکیه امروز برای نخستین بار پس از ماجرای سرنگونی جنگنده روسی سوخو – ۲۴ که در نوامبر ۲۰۱۵ توسط ترکیه هدف قرار گرفت، در مسکو با یکدیگر دیدار کردند.

روسیه پیش از این خواستار مطرح شدن عذرخواهی رسمی از سوی مقامهای ترکیه و همچنین پرداخت غرامت از سوی این کشور شده بود. اما «اردوغان» در ماه ژوئیه، تنها با ارسال نامه ای به مناسبت روز ملی روسیه، از «پوتین» عذرخواهی کرد.