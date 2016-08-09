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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۰۵

وزیر توسعه اقتصادی روسیه:

موضوع غرامت جنگنده سوخو در دیدار پوتین- اردوغان مطرح نشده است

موضوع غرامت جنگنده سوخو در دیدار پوتین- اردوغان مطرح نشده است

وزیر توسعه اقتصادی روسیه از عدم طرح موضوع غرامت جنگنده سوخوی روسیه در دیدار امروز اردوغان و پوتین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر توسعه اقتصادی روسیه از عدم طرح موضوع غرامت جنگنده سوخوی روسی در دیدار «اردوغان» و «پوتین» خبر داد.

«الکسی اولیوکایف» با اعلام این خبر گفت: این موضوع در قالب وسیع تر مذاکرات که من در آن حضور داشتم بحث نشده است.

گفتنی است، روسای جمهور دو کشور روسیه و ترکیه امروز برای نخستین بار پس از ماجرای سرنگونی جنگنده روسی سوخو – ۲۴ که در نوامبر ۲۰۱۵ توسط ترکیه هدف قرار گرفت، در مسکو با یکدیگر دیدار کردند.

روسیه پیش از این خواستار مطرح شدن عذرخواهی رسمی از سوی مقامهای ترکیه و همچنین پرداخت غرامت از سوی این کشور شده بود. اما «اردوغان» در ماه ژوئیه، تنها با ارسال نامه ای به مناسبت روز ملی روسیه، از «پوتین» عذرخواهی کرد.  

کد مطلب 3736918

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