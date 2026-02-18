آمریکا خواستار مشارکت چین در پیمان استارت نو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «مایک والتز» نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل گفت: آمریکا می‌خواهد چین را همراه با روسیه در نسخه به‌روزشده پیمان استارت نو بگنجاند و احتمالاً کشورهای دیگری نیز به این سند افزوده شوند تا به یک توافق چندجانبه تبدیل شود.

پیشتر، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا آزمایش‌ های هسته‌ای را به طور برابر با روسیه و چین ازسر خواهد گرفت.

وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای مدعی شد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین پیشنهاد مذاکرات راهبردی برای دستیابی به ثبات و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی را داده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص ادعا شده است: آمریکا آزمایش‌ های هسته‌ای را به طور برابر با روسیه و چین ازسر خواهد گرفت. واشنگتن انفجارهای جوی در مقیاس مگاتن انجام نخواهد داد. ترامپ خواستار جهانی با سلاح‌ های هسته‌ای کمتر است! پایان پیمان استارت نو ممکن است نویدبخش دوران جدیدی از ثبات راهبردی باشد.

واشنگتن سپس ادعا کرد: ما هیچ اطلاعی در مورد هرگونه توافق احتمالی با طرف روس پس از انقضای پیمان استارت نو نداریم.

ادعاهای واهی و عوام فریبانه آمریکا در حالی مطرح شده است که روسیه مدت هاست خواستار رایزنی درباره اتمام مدت زمان پیمان استارت نو با آمریکا بوده؛ اما واشنگتن همواره و به بهانه های مختلف از آن سر باز می زند.