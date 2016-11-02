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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۱۹

چاوش اوغلو در مصاحبه با روسیه ۲۴:

حاضرم از خانواده خلبان سوخو ۲۴ عذرخواهی کنم و غرامت بپردازم

حاضرم از خانواده خلبان سوخو ۲۴ عذرخواهی کنم و غرامت بپردازم

وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه ای اعلام کرد که حاضر است ضمن عذرخواهی از خانواده خلبان سوخو ۲۴ ساقط شده روسیه غرامت نیز بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه ترکیه امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «روسیه ۲۴» گفت که حاضر است از خانواده قربانیان جنگنده سوخو ۲۴ روسیه عذرخواهی کند.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در این مصاحبه تلویزیونی گفت: می خواهم تأمین کننده حمایت مالی برای خانواده خلبان کشته شده سوخو ۲۴ روسیه باشم.

وزیر خارجه ترکیه  ادامه داد: به «لاوروف» (وزیر خارجه روسیه) گفتم که ترکیه آماده است تا در صورت اجازه خانواده خلبان کشته شده روس با آن ها دیدار کرده و مراتب عذرخواهی و تسلیت خود را به ایشان  ابلاغ نمایم.

لازم به ذکر است، جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در ۲۴ نوامبر سال جاری میلادی در حال بازگشت از یک مأموریت نظامی علیه تروریست های تکفیری-صهیونیستیِ مورد حمایت محور غربی-عبری-عربی به فرودگاه «حمیمیم» در سوریه بود که با اصابت موشک هوا به هوای یک فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا توسط ترکیه سرنگون گردید؛ اقدامی که به گفته مسکو و به دلیل قرار داشتن این جنگنده در حریم هوایی سوریه غیر قابل قبول محسوب گردید.

کد مطلب 3813950

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