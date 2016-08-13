«دوران سرطانی» آماده ارائه به ارشاد است/ احتمال حضور در فجر

حسین شهابی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم سینمایی «دوران سرطانی» گفت: تمام مراحل تدوین و صداگذاری این فیلم به پایان رسیده است و به زودی تصحیح رنگ و نور آن نیز تمام می‌شود.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، این فیلم سینمایی را هفته آینده برای دریافت پروانه نمایش به سازمان سینمایی ارائه می دهیم.

این کارگردان با اشاره به اینکه ساخت موسیقی این فیلم را خود برعهده داشته است، تاکید کرد: البته فیلم های من موسیقی ندارد و بیشتر شامل تکه های موسیقی درون فیلم و در کنار آن موسیقی تیتراژ فیلم است.

به گفته وی، «دوران سرطانی» آماده اکران است، اما هنوز برنامه ای برای نمایش آن در سینماها ندارد و این امکان وجود دارد که اولین نمایش «دوران سرطانی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد.

شهابی در پایان با اشاره به داستان این فیلم سینمایی گفت: «دوران سرطانی» داستان فردی است که از سرطان خون رنج می برد. با توجه به اینکه فیلم موضوع حساسی دارد برای ساخت چنین فیلمی نیازمند تحقیقات لازم درباره بیماری سرطان خون بودیم، به همین دلیل در هنگام نگارش فیلمنامه از مشاوره مراکز پزشکی، علمی و دانشگاهی استفاده کردیم.

در خلاصه داستان «دوران سرطانی» آمده است: نویسنده ادبی مشهور کشور دچار سرطان خون است و همسر او تلاش دارد از طریق کار شبانه روزی هزینه‌های درمان شوهرش را تامین کند.

در این اثر سینمایی بازیگرانی چون پیام دهکردی، مرضیه وفامهر، کرامت رودساز، محمد اکبری، بهدخت ولیان، محمد کارهمت، ندا مقصودی، پیمان مقدمی، فرزانه سهیلی حضور دارند.