به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اکران سراسری فیلم «سرطان» دو پوستر این اثر سینمایی رونمایی شد.

این فیلم که پیش از این «دوران سرطانی» نام داشت، داستان یک نویسنده ادبی مشهور است که مبتلا به سرطان خون شده و همسر او تلاش دارد از طریق کار شبانه روزی در منزل هزینه های درمان شوهرش را تامین کند. تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی این اثر را حسین شهابی برعهده داشته و در حال حاضر پروانه نمایش این فیلم از سوی شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی صادر شده و به زودی در سینماهای کشور اکران خواهد شد. شهابی همچنین با فیلم سینمایی «آزادی به قید شرط» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

در فیلم سینمایی «سرطان» پیام دهکردی، مرضیه وفامهر، فرشین طهماسب، محمد اکبری، بهدخت ولیان، محمد کارهمت، ندا مقصودی، پیمان مقدمی، دریا مقبلی، یوحنا حکیمی، کرامت رودساز، مریم سرمدی، گیتی قاسمی، طوفان مهردادیان، مریم الهامیان، احمد شهابی، آیدین پدری، اشکان نجاتی، اکبر احمدی، مجید اکبری، پیمان یونسی، محمد بزرگی، محمد عباسی، هدیه وحدتیان، شبنم فولادی، فرزانه سهیلی و ساغر شکوری ایفای نقش می کنند.

عوامل تولید فیلم «سرطان» عبارتند از مشاور کارگردان: بهاره انصاری، مشاور پزشکی: حسین دانشور، تحقیق و پژوهش: مریم الهامیان، مدیر تولید: وحید مرادی، محمد کارهمت، برنامه ریز: سپیده سپهری، دستیاران کارگردان : مهرداد حسینی نژاد، سیاوش شهابی و فریبا طاهری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، دستیار اول فیلمبردار: آرش ساسانی، دستیاران فیلمبردار: عباس عطایی، فرهاد شکری، آرش میرزا خانی، مسئول دوربین: سخی توکلی، صدابردار: سعید بجنوردی، دستیار صدابردار: فرزین زند، طراح گریم : محمدرضا قومی، مجریان گریم: سینا خان کلانی، مارال آگین، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، دستیاران صحنه و لباس: آرتا علوی و اویس محمد حسنی، ترکیب موسیقی: حسین شهابی، موسیقی تیتراژ: اشکان نجاتی، مشاور رسانه ای: حسن محمدی، منشی صحنه : فائزه گرکانی، عکاس: حسن هندی، تصویر بردار پشت صحنه: آرمان انصاری، مهدی بختیار نژاد، جلوه های ویژه: آرش آقا بیگ، تدوین : سیاوش شهابی، دستیار تدوین: آیدین پدری، اصلاح رنگ ونور : سامان وفایی، مدیر تدارکات: صالح آشتیانی، دستیار اول تدارکات: ابوالفضل هامون نورد، تدارکات: حمید شیخ ویسی، حمل ونقل: صفر الوندی، روح اله کریمی، مجید جبارزاده، عباس حسن زاده، حسن جوکار، پشتیبانی فنی: موسسه ایران پارسیان (جمشید قدرتی) با همکاری انستیتو سرطان ایران، مرکز طب تسکینی فارس، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و تولید شده در خانه فیلم باران.