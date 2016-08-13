آثار بخش مسابقه شعرجشنواره ترانه و موسیقی ضداستکباری طبس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر هیات انتخاب دومین جشنواره شعر، موسیقی و سرود ضداستکباری طبس آثار راه‌یافته به بخش مسابقه شعر این جشنواره را اعلام کردند.

هیئت انتخاب بخش شعر جشنواره از میان ۲۷۰ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۶۵ اثر از مرتضی برخورداری، مسعود صادقی، اسد فرهمند، حسن زرنقی، احسان غلامزاده، هدایت نجف‌وند، میلاد شهبازی، الهام نظام‌جو، مجید موسوی، عاطفه جوشوقانیان، سیداحمدحسین حسینی، محمدمهدی امیری، بهزاد اسدی، محمدحسین مهدویان، حسن خسروی وقار، حسین خزائی، سکینه سلطانی، زهرا آراسته نیا، محراب رجبی، ایوب شیخ زاده، چیاکو آغازاده، خدابخش صفادل، مرتضی درویشی، شبنم فرضی‌زاده، معصومه سادات شاکری، عباس عرفانی مهر، فرزانه اکثیر، بشری آمیخته، طاهره نوری، فرحناز حمزه، منیره هاشمی، فائزه رسکتی، امید خسروی، مصطفی توفیقی، علیرضا رجبعلیزاده کاشانی، اعظم السادات حسینیان، ایمان عمادی، سمانه احمدیان، احسان کریمی، آرمین یوسفی، علی اصغر فیاضی، آرش پورعلیزاده، ابوالفضل اسدی، کاظم رستمی، فهیمه مقیسه، مهدی جهاندار، ناصر فرزین، علیرضا چخماقی، مجید مرادی، حسین صیامی، مهرداد مهرابی، محمدمهدی حافظیه، سیدداوود دهقانی فیروزآبادی، طوبی زارع، مطهره عباسیان، سید محمدصادق آتشی، محمد زرعی روزبهانی، رضا بهرامی، امین ابراهیمی، محمد زرعی روزبهانی، افسانه اکثیر، محمد حسین ملکیان و زهرا جدیدی را برای حضور در بخش مسابقه این جشنواره انتخاب کردند.

دومین جشنواره شعر، موسیقی و سرود ضداستکباری طبس روزهای ۲۵ ،۲۶ و ۲۷ مردادماه در تالار اندیشه‌ حوزه‌ی هنری برگزار می‌شود.