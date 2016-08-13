تمبر طلا و نقره حکیم ابوالقاسم فردوسی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم رونمایی از پروژه های زیرساختی شرکت ملی پست که امروز بعدازظهر در وزارت ارتباطات برگزار شد، از تمبر فاخر طلا و نقره منقش به تمثال حکیم ابوالقاسم فردوسی رونمایی شد.

این تمبر سومین سری از تمبرهای فاخر شرکت پست است که بعد از تمبر مزین به تمثال حضرت امام خمینی(ره) و نیز شاعر نامدار ایران زمین، حافظ شیرازی از سوی شرکت پست تولید شده است.

تمبر طلا و نقره حکیم ابوالقاسم فردوسی با آلیاژ فلزی طلا با عیار ۲۴ در وزن ۱.۵گرمی و با آلیاژ فلزی نقره با عیار ۹۹۹ در وزن ۱۰ گرمی تولید شده است.

تمبرهای فاخر شرکت پست به عنوان اقلام کلکسیونری به تعداد و تیراژ مخصوص به مناسبت های خاص تولید می شود که در این راستا نیز تمبر حکیم فردوسی همزمان با میلاد حضرت امام رضا(ع) تولید شده است.

حسین مهری مدیرعامل شرکت پست در مورد توزیع این تمبرها گفت: تمبر فاخر حکیم ابوالقاسم فردوسی از ۲۵ مردادماه به صورت الکترونیکی و از طریق سایت بازار الکترونیکی پست (ای بازار) ثبت نام و به فروش می رسد.

وی گفت: با توجه به محدودیت تیراژ تمبرهای یادگاری ۶ هزار و ۶۰۰ تمبر طلا و نقره منقش به تمثال حکیم ابوالقاسم فردوسی تولید شده است که با توجه به وزن این تمبر به زودی برای آن قیمت گذاری خواهد شد.

مهری گفت: قیمت تمبرهای قبلی تولید شده در نوع نقره ۱۱۰ هزار تومان و در نوع طلا ۲۲۰ هزار تومان بوده است که با توجه به اینکه تمبر طلا فردوسی نیم گرم وزن بیشتری دارد حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت خواهد داشت.

به گزارش مهر در مراسم رونمایی از پروژه های زیرساختی شرکت ملی پست و رونمایی از تمبر طلا و نقره حکیم ابوالقاسم فردوسی، همچنین از تندیس محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز رونمایی شد.