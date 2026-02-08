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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای لرستان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای لرستان اعلام شد

خرم‌آباد - مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف لرستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف لرستان اعلام شد.

خرم‌آباد: میدان شهدا - امام خمینی (ره)، پل انقلاب و خیابان انقلاب - میدان ۲۲ بهمن

بروجرد: میدان قیام - میدان تختی

الیگودرز: میدان آزادی - گذر از چهارراه شهرداری - میدان امام خمینی (ره)

کوهدشت: مسجد صاحب‌الزمان (عج)- میدان شهدا - میدان امام (ره)- چهارراه الله‌اکبر راهپیمایی

نورآباد: میدان بعثت - در طول خیابان امام (ره)- میدان امام (ره)

دورود: میدان امام حسین (ع) - مصلی نمازجمعه

پل‌دختر: میدان شهید بهشتی - خیابان معلم جنوبی - خیابان شهید سلیمانی - خیابان هفتم تیر

الشتر: میدان امام (ره)- خیابان آیت‌الله بروجردی - خیابان کهمان - میدان عاشورا

ازنا: میدان شهید صادقی - میدان ولیعصر (عج)

چگنی: خیابان بسیج - بلوار امام (ره)- مصلی نمازجمعه

چغابل: تپه شهید گمنام - میدان امام (ره)- ساختمان آموزش‌وپرورش

معمولان: مصلی نمازجمعه - خیابان امام (ره) - سه‌راه فرمانداری راهپیمایی

کد مطلب 6742696

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