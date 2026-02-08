آغاز رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سیدرضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان سمنان از آغاز رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در هیئت های نظارت خبر داد.

وی با بیان اینکه هیئت‌های نظارت ۲۲گانه شهرستان ها، شهرها و بخش های استان سمنان از امروز یکشنبه کار رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات را آغاز کرده اند، افزود: این روند بررسی به مدت ۱۲ روز تا سی ام بهمن ماه ۱۴۰۴ به طول خواهد انجامید.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان سمنان با بیان اینکه افراد تائید و یا رد صلاحیت شده روز سی ام اسفندماه مشخص خواهند شد، تاکید کرد: افرادی که رد صلاحیت می شوند از روز یکم الی چهارهم اسفند ماه ۱۴۰۴ فرصت اعتراض خواهند داشت.

سیدرضایی ادامه داد: هیئت های نظارت پنج روز فرصت دارند تا در نهایت به شکایت افراد رد صلاحیت شده رسیدگی و نظر نهایی را روز هشتم اسفند ماه اعلام نمایند، گفت: در روزهای نهم و دهم مجددا رد صلاحیت شده ها می توانند درخواست رسیدگی به صلاحیت خود توسط هیئت مرکزی نظارت کشور را در هیئت عالی نظارت استان ثبت کنند.

وی با بیان اینکه هیئت مرکزی نظارت از ۱۱تا ۲۵ اسفند به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده رسیدگی و اعلام نظر نهایی را صورت می دهد، تاکید کرد: نامزدهای نهایی خود را برای رقابت های انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، آماده خواهند کرد.