به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان ترکیه اعلام کردند که ۳۸ هزار نفر از کسانی را که در کودتای این کشور دخالت نداشتند آزاد خواهند کرد.

در کودتای نافرجام بامداد ۲۶ تیر ۱۳۹۵ در ترکیه گروهی از نیروهای ارتش این کشور با هدف سرنگونی دولت یک عملیات نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کرده بودند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد. در جریان این کودتا حدود ۳۰۰ تن کشته و هزار نفر زخمی شدند.

هزاران نفر نیز به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. مقامات ترکیه، «فتح الله گولن» رهبر مخالفان دولت آنکارا را که در آمریکا بسر می برد متهم به عامل کودتا در کشورشان می دانند.