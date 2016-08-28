تعیین تکلیف رشته های دانشگاه آزاد تا پایان شهریور

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ممیزی رشته های این دانشگاه گفت: دور دوم ممیزی رشته های دانشگاه آغاز شده و پیشرفت خوبی داشته است.

وی افزود: این دانشگاه با وزارت علوم جلسات مستمر کاری دارد و قبل از سال تحصیلی وضعیت تمام رشته های دانشگاه تعیین تکلیف می شود.

رئیس دانشگاه تاکید کرد: تمامی رشته هایی که دانشگاه آزاد برای مهرماه امسال در آنها اقدام به پذیرش دانشجو کرده است مجوزهای لازم را اخذ کرده و مشکلی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد به دلیل حواشی مربوط به عدم مجوز برخی از رشته محل های این دانشگاه از سال گذشته اقدام به ممیزی رشته محل های فعال در واحدهای دانشگاه کرده است که مرحله نخست ممیزی رشته محل ها در سال گذشته انجام شد و براین اساس رشته محل های دارای مشکل آموزشی و زیرساختی شناسایی شدند که واحدها ملزم به رفع این مشکلات شدند.

مرحله دوم ممیزی رشته های دانشگاه آزاد نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده و قرار است نتایج آن تاپایان شهریورماه مشخص شود که طبق اعلام معاون آموزشی این دانشگاه اگر در این مرحله همچنان رشته محل هایی با مشکلات آموزشی و زیرساختی مواجه باشند ظرفیت آنها در واحدهای این دانشگاه صفر و یا این نوع رشته محل ها حذف می شوند.