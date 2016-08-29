به گزارش خبرگزاری مهر، اولین روز جشنواره‌ ملی موسیقی جوان یکشنبه هفتم شهریور ماه با بخش ویژه موسیقی دستگاهی (ردیف) و حضور ردیف دانان صاحب نام کشور، علی مرادخانی معاون هنری ارشاد و شرکت‌کنندگان رده‌های سنی مختلف برگزار شد.

علی ترابی مدیر اجرایی جشنواره‌ ملی موسیقی جوان ضمن خوشامدگویی به استادان و شرکت‌کنندگان و عرض تسلیت به خاطر درگذشت استاد داوود رشیدی در مورد اولین روز برنامه گفت: نخستین روز جشنواره را با بخش ویژه‌ موسیقی دستگاهی شروع می‌کنیم که برای نخستین‌بار به این جشنواره اضافه شده و یکی از درخشان‌ترین بخش‌های این جشنواره را هم تشکیل می‌دهد.

پس از صحبت‌های ترابی، شرکت‌کنندگان در حضور هیات داوران بخش ویژه متشکل از حسین علیزاده، مهدی آذرسینا، علی‌اکبر شکارچی، مجید کیانی، مینا افتاده، عبدالنقی افشارنیا، محمدعلی کیانی‌نژاد، داریوش پیرنیاکان، علی‌اصغر شاه‌زیدی و نصرالله ناصح‌پوربه اجرا پرداختند.

بخش دوم اجراهای اولین روز جشنواره با شرکت کنندگان بخش آواز و سنتور سپری شد که در حاشیه‌ این بخش حسین علیزاده، سخنگوی هیات داوران بخش ویژه‌ موسیقی دستگاهی در مورد داوری این بخش گفت: هم رقابت سخت است و هم انتظار خیلی زیاد است، چرا که ردیف‌نوازی عالی‌ترین بخش موسیقی دستگاهی است و اهمیت زیادی دارد. ما این بخش را سخت می‌گیریم چون کسی که در این مرحله امتیازِ خوب می‌آورد با امضا و تأیید اساتید، در واقع یک موقعیت خاص اجتماعی و هنری پیدا می‌کند. این موضوع مسئولیت زیادی برای ما دارد به همین دلیل ما با سخت‌گیری و وسواس زیاد این رقابت را برگزار می‌کنیم. در بین شرکت‌کنندگان این بخش دو سه نفر در سطح خیلی خوبی بودند.

وی ادامه داد: ما هر سال با توجه به تجربیات‌مان سعی می‌کنیم خودمان را به اهدافمان نزدیک کنیم. هدف جشنواره‌ ملی موسیقی جوان در زمینه‌ موسیقی دستگاهی این است که ردیف موسیقی ایران حفظ و احیا شود و جوان‌ها علاقمند باشند که ردیف کار کنند، چون ردیف ریشه و اساس موسیقی دستگاهی است. کسی که به ردیف تسلط نداشته باشد در هیچ‌کدام از تخصص‌های موسیقی دستگاهی موفق نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های موسیقی دستگاهی همین حفظ ردیف است.

سخنگوی هیات داوران بخش ویژه‌ موسیقی دستگاهی ادامه داد: من شخصاً از کسانی که در بخش خصوصی امکانات اقتصادی دارند صمیمانه می‌خواهم اگر واقعاً علاقه به کشور و فرهنگ‌شان دارند صرفا روی کالاهای تجاری سرمایه‌گذاری نکنند. چه اشکال دارد فردی متمول یک ساز خوب تهیه کند تا به شرکت‌کنندگان برگزیده هدیه شود.

روی ساز حک کنید «مخصوص جشنواره»

این آهنگساز در بحث حمایت از نفرات برگزیده افزود: ما در جلساتی که داشتیم این صحبت شد که از سازسازها دعوت کنیم که ساز بسازند و به جشنواره هدیه کنند و روی ساز هم حک بشود «مخصوص جشنواره» و سازها را رایگان یا با تخفیف‌های زیاد در اختیار جشنواره قرار دهند. اما این بحث هم شد که تار و نی قیمت‌شان متفاوت است. ما به این نتیجه رسیدیم که همین لوحی که داوطلبان از این جشنواره می‌گیرند، به خاطر امضای ردیف دانان کل کشور از هر مقوله‌ مادی‌ای ارزشش بیشتر است. خود لوح را نباید دست‌کم گرفت، چرا که لوح ممکن است حتی به خیلی از موزیسین‌های حرفه‌ای داده نشود، کسی که اینجا حضور دارد و همه‌ ردیف را امتحان می‌دهد در یک جایگاه خوب هنری قرار می‌گیرد و استفاده‌های معنوی برای شخص دارد، برای همین ما بیش از هر چیز دیگری برای آن لوح ارزش قائل هستیم.

علیزاده بیان کرد: برگزیدگان این جشنواره باید بدانند که خودشان وظیفه‌ای در قبال این مساله دارند. ما نمی‌توانیم التماس اشخاص کنیم که بیشتر تمرین و کار کنند. کسی که واقعاً عاشق کارش باشد به اصرار کار نمی‌کند. اما در بحث حمایت، آقای جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران اعلام کردند که با هزینه‌انجمن موسیقی، آلبوم برگزیدگان را منتشر می‌کنند.

علی مرادخانی معاون هنری وزیرارشاد، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی و بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از جمله افرادی بودند که در اولین روز از برگزاری دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در تالار رودکی حضور پیدا کردند.