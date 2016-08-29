فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه مشهد/مسافران سالم هستند

حسن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوشنبه شب یک فروند هواپیمای «بوئینگ ام دی» در فردوگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به طور اضطراری فرود آمد.

وی افزود: این هواپیما که با ۱۵۲ مسافر شیراز را به مقصد مشهد مقدس ترک کرده بود، زمانیکه قصد فرود در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد را داشت، به دلیل باز نشدن چرخ دماغه هواپیما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد فرود اضطراری کرد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بیان کرد: تمامی سرنشینان هواپیما در سلامت کامل به سر می برند.