ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به سیاست های دانشگاه آزاد مبتنی بر توسعه تحصیلات تکمیلی و استفاده از ظرفیت های موجود در آموزش عالی کشور، افزایش کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه، تحقق عدالت آموزشی و نیاز مبرم به تخصص استادان با تجربه، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد می توانند برای بهره مندی از تخصص اعضای هیات علمی تمام وقت غیر بازنشسته شاغل در این دانشگاه یا سایر دانشگاه ها را به صورت عضو هیات علمی نیمه وقت جذب کنند.

براساس این بخشنامه متقاضی جذب نیمه وقت در یک واحد دانشگاهی باید عضو هیات علمی تمام وقت با وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی غیربازنشسته با مرتبه علمی دانشیار یا استاد باشد.

همچنین واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد صرفا در گروه آزمایشی هنر مجاز به جذب هیات علمی نیمه وقت با مرتبه علمی استادیار و بالاتر خواهند بود.

متقاضی نیمه وقتی نباید در هیچ واحد یا مرکز آموزشی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به صورت نیمه وقت همکاری داشته باشد.

گروه تخصصی متقاضی نیمه وقت در واحد پذیرنده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی دایر باشد.

نسبت استاد به دانشجو در گروه تخصصی واحد پذیرنده برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب بهتر از ۱ به ۱۸ و ۱ به ۹ نباشد.

اولویت جذب با اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه آزاد

اولویت جذب هیات علمی نیمه وقت با اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درون استان است.

در این بخشنامه جذب هیات علمی نیمه وقت درون استان پس از اعلام موافقت واحد محل خدمت تمام وقتی و واحد پذیرنده، مراتب در هیات اجرایی جذب استان مربوط مطرح و در صورت تایید با جذب نیمه وقت این گونه متقاضیان موافقت می شود.

جذب هیات علمی نیمه وقت بین استانی نیز پس از اعلام موافقت واحد محل خدمت تمام وقتی، واحد پذیرنده و هیات اجرایی جذب استان محل خدمت تمام وقتی، مراتب در هیات اجرایی جذب استان واحد پذیرنده مطرح و در صورت تایید با جذب نیمه وقت این گونه متقاضیان موافقت می شود.

ضوابط جذب اعضای هیات علمی تمام وقت سایر دانشگاه ها

برای جذب نیمه وقتی اعضای هیات علمی تمام وقت سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور پس از موافقت دانشگاه محل خدمت تمام وقتی و موافقت واحد پذیرنده، مراتب در هیات اجرایی جذب استان مربوط مطرح و در صورت تایید با جذب نیمه وقت این گونه متقاضیان موافقت می شود.

مقررات جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد

جذب هیات علمی نیمه وقت تنها به صورت قرارداد یک ساله خواهد بود.

واحد پذیرنده هیات علمی نیمه وقت پس از اتمام قرارداد یک ساله، در صورت نیاز و ارزیابی گروه تخصصی مربوط می تواند نسبت به تمدید قرارداد یک ساله اقدام و مراتب را به امور هیات علمی دانشگاه اعلام کند.

در صورت اعلام دانشگاه محل خدمت تمام وقتی به واحد پذیرنده عضو هیات علمی نیمه وقتی مبنی بر عدم رضایت از ادامه همکاری عضو هیات علمی واحد پذیرنده باید از تمدید حکم پس از اتمام مدت قرارداد یک ساله خودداری کند.

در صورت عدم نیاز یا عدم رضایت ضوابط و مقررات توسط عضو هیات علمی نیمه وقت، واحد پذیرنده نیمه وقتی می تواند از تمدید حکم عضو هیات علمی پس از اتمام مدت قرارداد یک ساله خودداری کند.

اعضای هیات علمی نیمه وقت مشمول دریافت سوابق دانشگاهی (تمام وقتی) حق مسکن، حق اولاد (فرزند) و حق تاهل نمی شوند.

ضوابط تدریس اعضای هیات علمی نیمه وقت

ساعات تدریس موظفی اعضای هیات علمی نیمه وقت با مرتبه علمی استاد ۸ ساعت، دانشیار ۹ ساعت و استادیار ۱۰ ساعت «مربوط به متقاضیان مشمول تبصره بند ۱ ماده ۲» در هفته تعیین می شود. در ضمن تمام اعضای هیات علمی نیمه وقت باید به میزان ۱۶ ساعت در هفته در واحد پذیرنده نیمه وقتی حضور داشته باشند.

با توجه به مرتبه علمی و وضعیت استخدامی متقاضیان جذب نیمه وقت، هیات های اجرایی جذب استان ها باید از بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی اینگونه از اعضای هیات علمی خودداری کنند.

دبیرخانه هیات های اجرایی جذب استان واحدهای پذیرنده پس از طرح پرونده متقاضیان جذب نیمه وقتی در هیات اجرایی جذب و تایید همکاری عضو هیات علمی نیمه وقت، موظف به ارسال مدارک برابر جدول پیوست به امور هیات علمی دانشگاه است.

۸-اعضای هیات علمی نیمه وقت که واحد محل خدمت تمام وقت آنان در دانشگاه آزاد اسلامی است نیز مشمول دریافت حق مرتبه علمی نیمه وقتی می شوند و مفاد تبصره ۱ ماده ۷ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴۳/۳۵ در تاریخ ۳۰ مرداد ۸۷ لغو می شود.

مفاد این بخشنامه در ۴ ماده و ۳ تبصره تهیه و تنظیم شده است و مسئولیت حسن اجرای امور فوق بر عهده روسای هیات های اجرایی جذب استان ها و روسای واحدها و مراکز دانشگاهی است و با ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۳۰ در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۳ لغو می شود.