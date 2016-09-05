به گزارش خبرگزاری مهر، در این که مراسم امروز (دوشنبه ۱۵ شهریور) به میزبانی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برگزار شد، «سید محمد هادی ایازی» معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: آلودگی هوا از جمله دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان است و همه نهادهای کشور و شوراهای مختلف برای کاهش آن اهتمام جدی دارند. هم اکنون شرایط خوبی در خصوص کنترل آلودگی هوا نداریم و از همین روست که رخدادهای بزرگ محیط زیستی نظیر بیانیه پاریس سمت و سوی خود را کاهش آلاینده های جوی قرار می‌دهند.

به گفته این مسئول،‌ متأسفانه وقتی یک هواپیما سقوط می‌کند، نگاه همه رسانه‌ها، کارشناسان، مسئولان و مردم به آن جمع می‌شود اما وقتی سالانه ۷هزار نفر را به علت آلودگی هوا از دست می‌دهیم توجه کسی جلب نمی شود. این درحالی است که علاوه بر این مرگ فاجعه‌آمیز، هزینه‌هایی که آلاینده‌ها به سلامت انسان‌ها وارد می‌کنند هم حائز اهمیت است.

بر اساس این گفته ایازی، هر سال به اندازه مسافران ۱۰ هواپیمای بوئینگ ۷۴۷، آلودگی هوا تلفات دارد. با افتادن هر هواپیما همه نگاه‌ها به سمت خبر جمع می‌شود اما متأسفانه مرگ بر اثر آلودگی هوا باعث نگرانی نمی‌شود. قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: البته ما در وزارت بهداشت و مدیران شهری در شهرداری برای جبران خسارات آلودگی هوایی تلاش می‌کنیم که خود نقشی در آلودگی آن نداریم ولی به هر حال باید هزینه های آن از سوی نظام سلامت و محیط زیست پرداخت شود.

به گفته معاون وزیر بهداشت، شهروندان بسیاری از شهرهای زیر ۳۰۰ هزار نفر کشور، امروز در شرایط آلودگی هوا زندگی می‌کنند اما هیچ دستگاهی برای سنجش آلاینده های جوی آنها وجود ندارد.

وی افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب ۱.۵ میلیون خودرو در کل کشور داشتیم اما این عدد امروز به ۱۷ میلیون دستگاه خودرو رسیده که تنها ۳.۵ میلیون آن مربوط به تهران است و روزی ۴۰۰ خودروی جدید به تهران افزوده می‌شود.

معاون وزیر بهداشت دغدغه جدی دلسوزان محیط زیست را افزایش آلایندگی همین خودروهای جدید دانست، خودروهایی که قریب به اتفاقشان از استانداردهای روز جهان محروم هستند.

هدف: خروج کاربراتوری‌ها

در بخش دیگری از گردهمایی آلودگی هوا و سلامت ۳۵ میلیون ایرانی، «سید مازیار حسینی» معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از مشکلات پایتخت در مواجهه با خودروهای آلاینده سخن گفت. به گفته وی، سلامت نعمتی است که فرهیخته‌ترین افراد هر جامعه در کسوت طبیب به حفظ آن کمک می‌کنند اما بدون آگاهی نمی‌توان سلامت را حفظ کرد. در راه آگاهی، امروز می‌دانیم که منشأ ۸۰ درصد آلودگی هوا وسایل نقلیه است که ۲ گروه عمده در تولید آن نقش اساسی دارند؛ اول خودروهای دیزلی که عامل اصلی تولید دی‌اکسید گوگرد تهران هستند و دوم خودروهای فرسوده کاربراتوری که تولید کننده اصلی مونواکسید کربن هستند و ۱۰ درصد کل خودروهای تهران را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب با حذف ۳۰۰هزار خودروی کاربراتوری، ۴۵درصد آلودگی هوای تهران کنترل خواهند شد. به گفته معاون شهردار تهران، خروج کاربراتوری‌ها امری است که از شهریور امسال با اجرای طرح کاهش آغاز شده و پلیس این طرح را فعلا در مرحله ارشادی دنبال می‌کند.

تک تک شهروندان مسئولند

روزی نیست که تهران شاهد تصادفات فوتی و جرحی راکبان موتورسیکلت‌ها نباشد. مازیار حسینی در این باره گفت: هیچ‌کس از رفتار راکبان موتورسیکلت در تهران راضی نیست. همسران و مادران راکبان موتورسیکلت‌های تهران باید بدانند که آلودگی هوا و تبعات آن برای همه مردم شهر و از جمله پسران و شوهرانشان بسیار خطرساز است و باید بدانند که تک تک ما شهروندان تهرانی در راه سلامت خود و دیگران مسئولیم. در کنار این هشدار، مسئولان هم عزم جدی برای کاهش آلودگی هوا دارند و برای فراری دادن غول آلودگی هوا راهی جز همکاری و همدلی نداریم.

طرح های کاهش آلودگی هوا بومی سازی شود

مسعود یونسیان معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنران دیگر گردهمایی بود.

وی با بیان اینکه پژوهش‌های حوزه آلودگی هوا باید اولویت بندی شود، تصریح کرد: کاربردی کردن پژوهش ها متناسب با فرهنگ و بومی سازی طرح های کاهش آلودگی هوا باید مورد توجه قرار بگیرد. یونسیان با اشاره به جایگاه پژوهش و تولید شواهدی برای موضوع آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا در دنیا نهمین و در خاورمیانه به عنوان هفتمین عامل مرگ و میر انسان ها محسوب می شوند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه شیوه زندگی، آلودگی هوا، تغذیه نامناسب و شرایط محیطی از عوامل موثر در کاهش بهبود کیفیت زندگی می باشد، ادامه داد: باید امروز پژوهش هایی که در حوزه آلودگی هوا انجام می شود، کاربردی تر باشند.

وی با بیان اینکه برخی از پژوهش های مرتبط با آلودگی هوا باید میزان مواجهه با آلاینده ها را مورد توجه قرار دهند، ادامه داد: بنابراین این نوع پژوهش ها باید در اولویت قرار بگیرند.

یونسیان خاطرنشان کرد: پژوهش های کاربردی در حوزه آلایندگی هوا چه در داخل محیط و چه در فضای بیرونی باعث می شود تا سیاستگذاران و تصمیم گیران بتوانند متناسب با آن طرح ها، برنامه ها و قوانینی ارایه دهند تا کیفیت زندگی انسان ها بهبود یابد.

وی با بیان اینکه استانداردهای موجود در کشورها متفاوت است و حتی استانداردهای شهرهای یک کشور نیز تفاوت هایی دارد، ادامه داد: برای ارایه طرح ها و برنامه های پژوهشی در راستای کاهش میزان آلودگی هوا و نحوه مقابله با آن باید فرهنگ ها، سبک زندگی و رفتار جوامع مورد توجه قرار بگیرد.

یونسیان تصریح کرد: نمی توانیم طرحی را که در کشورهای دیگر در مورد مقابله با آلودگی هوا مورد استفاده قرار می گیرد به صورت کامل در کشور خودمان اجرایی کنیم چرا که جنس و نوع آلاینده های موجود در شهرهای ما متفاوت با آلاینده های مناطق دیگر است.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه اثرات سلامتی آلاینده های گازی با توجه به وضعیت فعلی کشور در اولویت پژوهشی قرار ندارد در حالی که امروز اثرات سلامتی ذرات معلق در هوا باید در اولویت مطالعه پژوهشی کشور قرار بگیرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: تعیین میزان اثربخشی مداخلات در آلودگی هوا نیز مهم است بنابراین طرح های پژوهشی در این حوزه باید متناسب با فرهنگ و رفتارهای افراد آن جامعه تهیه و ارایه شود و شیوه های کاهش آلودگی هوا بومی سازی شود. یونسیان اذعان داشت: امروز در طرح های پژوهشی آلودگی هوا به جای اولویت بندی آلاینده ها باید حیطه های پژوهش را تعیین کنیم و مطالعه درباره ذرات معلق در هوا و اثربخشی مداخلات در آلودگی هوا را اولویت پژوهش قرار دهیم.

وی تاکید کرد: کاربردی کردن پژوهش ها و اطلاعات جمع آوری شده در حوزه آلودگی هوا می تواند سیاستگذاران، برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور را در تهیه نقشه مقابله با آلودگی هوا و کاهش آلاینده ها راهنمایی کند.

رونمایی از یک کتاب ارزشمند

در پایان گردهمایی آلودگی هوا و سلامت ۳۵ میلیون ایرانی از کتاب «آلودگی هوا و سلامت انسان» که حاصل زحمات ۱۹ نفر از جامعه پزشکی کشور است رونمایی شد. این کتاب حاوی جدیدترین پژوهش‌ها در حوزه اثر آلودگی هوا بر سلامت انسان است که نشان می‌دهد گازهای آلاینده برای بخش‌های مختلف بدن چه تهدیدات و مشکلاتی ایجاد می کنند.