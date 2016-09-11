۷۸۰ رشته محل دانشگاه آزاد تأیید شد/ انتشار جدول رشته های مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر گسترش آموزش عالی از مجموع ۴ هزار و ۹۰۰ «رشته-مقطع-محل» مورد درخواست دانشگاه آزاد اسلامی که به دفتر گسترش آموزش عالی ارایه شده بود، ۷۸۰ مورد را تاکنون تایید کرده است.

دانشگاه آزاد اسلامی، رشته محل های مذکور را، در دو نوبت جهت بررسی به دفتر گسترش آموزش عالی تحویل داده بود و تاکنون ۷۸۰ مورد (به ترتیب حروف الفبای نام محل استقرار واحد دانشگاه) مورد تایید قرار گرفته و موارد باقی مانده به محض تکمیل مراحل بررسی و جمع بندی به اطلاع خواهد رسید.

رشته هایی که مورد تایید قرار گرفته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شرح زیر هستند:

براساس این گزارش از تعداد ۷۸۰ مورد که تاکنون تایید شده، حدود ۵۴۵ مورد در گروه علوم انسانی قرار دارد. گروه فنی و مهندسی با حدود ۱۳۳ مورد در رتبه بعدی و گروه های علوم پایه، هنر و معماری، دامپزشکی و علوم کشاورزی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

واحد-مرکز گروه آموزشی رشته/گرایش مقطع یزد علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد یزد علوم انسانی روانشناسی اسلامی -روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد یزد علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد یزد علوم انسانی فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد یزد فنی و مهندسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد یزد هنرو معماری برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد یزد هنر و معماری مهندسی معماری کارشناسی ارشد

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد، از سالهای گذشته اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های غیر مجاز کرده بود که با واکنش وزارت علوم مواجه شد این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کشیده شد و شورا مقرر کرد که شورای گسترش آموزش عالی، رشته‌های دانشگاه آزاد را در مهلت مقرر بررسی کرده و در صورت واجد شرایط بودن مجوز آن را صادر کند.

برهمین اساس کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت علوم و دانشگاه آزاد برای ارزیابی و بررسی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

در اوایل سال جاری دفتر گسترش وزارت علوم از تایید حدود ۳ هزار و ۴۸۹ رشته محل این دانشگاه خبرداد و همچنین محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اواخر سال گذشته اعلام کرد، ۹ هزار رشته محل این دانشگاه از سوی این وزارتخانه تعیین تکلیف شده اند.

به گفته حمید میرزاده، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان شهریور سال ۹۵ فرصت دارد، تا اگر رشته ای نقصی داشت، آن را برطرف کند.

در حال حاضر با احتساب ۷۸۰ رشته محل هایی که به تازگی تایید شده است، بیش از ۱۳ هزار رشته محل این دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی بررسی و تایید شده است.