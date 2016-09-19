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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

گمرک اعلام کرد؛

کشف سیگار و چای قاچاق در گمرک تمرچین

کشف سیگار و چای قاچاق در گمرک تمرچین

گمرک جمهوری اسلامی ایران از کشف ۱۰۰ کارتن سیگار و ۳۰ کیسه چای قاچاق در یک دستگاه تریلر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرحمت سلیمان‌نژاد گفت: تعداد ۱۰۰کارتن سیگار و ۳۰کیسه چای که به شیوه ماهرانه‌ای در یک دستگاه تریلر و در باک‌های مخصوص جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره‌کل گمرک تمرچین افزود: راننده تریلر یک تبعه ترک بوده و از عراق به ایران وارد شده بود.

همچنین مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) به کمک سگ‌های موادیاب، ۲ کیلو تریاک از داخل یک گونی چای خشک کشف کردند.

گمرک ایران چند وقتی است که سگ‌های موادیاب خود را در بخش بسته‌های پستی این گمرک مستقر کرده است.

کد مطلب 3773431

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