کشف سیگار و چای قاچاق در گمرک تمرچین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرحمت سلیمان‌نژاد گفت: تعداد ۱۰۰کارتن سیگار و ۳۰کیسه چای که به شیوه ماهرانه‌ای در یک دستگاه تریلر و در باک‌های مخصوص جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره‌کل گمرک تمرچین افزود: راننده تریلر یک تبعه ترک بوده و از عراق به ایران وارد شده بود.

همچنین مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) به کمک سگ‌های موادیاب، ۲ کیلو تریاک از داخل یک گونی چای خشک کشف کردند.

گمرک ایران چند وقتی است که سگ‌های موادیاب خود را در بخش بسته‌های پستی این گمرک مستقر کرده است.