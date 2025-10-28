کشف۳۵۱ دستگاه اسکنر قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرگ بندر خمیر در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز به یک فروند لنج باری حین تخلیه بار مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور مورد نظر تعداد ۳۵۱ دستگاه اسکنر خارجی قاچاق و خارج از کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی کالاهای کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۷۷ میلیارد ریال عنوان نموده و گفت: در این رابطه ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.