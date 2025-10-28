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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

کشف۳۵۱ دستگاه اسکنر قاچاق در هرمزگان

کشف۳۵۱ دستگاه اسکنر قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۳۵۱ دستگاه اسکنر بارکدخوان قاچاق به ارزش ۱۷۷ میلیارد ریال از یک فروند لنج باری در گمرک غرب استان مستقر در بندر خمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرگ بندر خمیر در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز به یک فروند لنج باری حین تخلیه بار مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور مورد نظر تعداد ۳۵۱ دستگاه اسکنر خارجی قاچاق و خارج از کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی کالاهای کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۷۷ میلیارد ریال عنوان نموده و گفت: در این رابطه ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6637818

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