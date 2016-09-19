اولویت شورا و شهرداری یزد توسعه فضای سبز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی‌زاده ظهر امروز در مراسم بهره برداری از پارک مهرآوران یزد به مناسبت عید غدیرخم اظهار داشت: پارک مهرآوران که فاز نخست آن بالغ بر ۱۰ هکتار وسعت دارد و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال بهره برداری شده، در راستای اولویت‌های شورای شهر و شهرداری به انجام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه برخی مناطق یزد نظیر مهرآوران از وجود فضاهای تفریحی و فضای سبز بهره کمتری دارند، افزود: ضرورت ایجاد بوستان در این منطقه، به احداث پارک مهرآوران سرعت بخشید.

عظیمی زاده همچنین با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در حفظ و نگهداری فضای سبز این پارک اظهار داشت: مردم این منطقه تاکنون مشارکت بسیار خوبی در حفظ این فضا داشته اند و امیدوار به ادامه این روند هستیم.

رئیس شورای شهر یزد نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه ایجاد فضای سبز در اولویت است و پیگیر انجام کارهای فرهنگی برای توسعه فضای سبز هستیم، افزود: در حوزه وقف در این زمینه موفق عمل شده به نحوی که ۴ هزار مترمربع زمین در بلوار نواب صفوی به صورت ۹۹ ساله برای احداث فضای سبز به شهرداری یزد واگذار شد.

حجت الاسلام عباس زارع اظهار امیدواری کرد: علاوه بر انجام فعالیت های عمرانی، بتوانیم از طریق فرهنگی نظیر جلب مشارکت مردم، توسعه فرهنگ وقف در زمینه ایجاد فضای سبز و بوستان و ... نیز فضای شهر یزد را به فضایی سرسبز و شاداب تبدیل کنیم.

به گزارش مهر، بوستان مهرآوران که در بلوار مناجات واقع شده است، دارای بخش‌هایی مختلفی نظیر آلاچیق، فضای سبز، فضای بازی، سرویس بهداشتی و ... است و در فازهای بعدی نیز پارکینگ، ساختمان نگهبانی، پیست اسکیت، آبنما و ... در آن احداث خواهد شد.