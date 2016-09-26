دادگاه محاکمه آیت الله «عیسی قاسم» به ۳ آبان موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه بحرین، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه و ظالمانه خود علیه شیعیان بحرین امروز دوشنبه اقدام به محاکمه رهبر شیعیان بحرین کرد.

بر اساس این گزارش چهارمین جلسه دادگاه آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین با حضور «علی خلیفه الظهرانی» قاضی این دادگاه برگزار شد اما شیخ عیسی قاسم که این دادگاه را ظالمانه می داند، همچون جلسات گذشته در دادگاه حاضر نشد.

پس از عدم حضور آیت الله عیسی قاسم در این جلسه دادگاه، جلسه محاکمه ایشان به روز ۲۴ اکتوبر مصادف با ۳ آبان موکول شد.

آل خلیفه اتهام رهبر شیعیان بحرین را پایبندی به ادای وظیفه دینی اش در جمع آوری خمس های مردم و مسلمانان این کشور عنوان کرده و مدعی شده است که شیخ عیسی قاسم با استفاده از اموال خمس مردم، اقدام به پولشویی می کند.

گفتنی است تابعیت آیت الله عیسی قاسم از حدود ۱۰۰ روز پیش تاکنون توسط رژیم آل خلیفه سلب شده و شمار زیادی از علمای حامی ایشان نیز بازداشت شده اند.