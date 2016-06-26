خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: روز دوشنبه هفته گذشته رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود و در اقدامی غیر قانونی اقدام به لغو تابعیت آیت الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین کرد؛ موضوعی که خشم مردم انقلابی و جریان های سیاسی بحرین را برانگیخت و موج محکومیت ها و واکنش ها از سوی گروه های مختلف را در پی داشت. بر همین اساس با شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده شیخ «عیسی قاسم» در ایران گفتگویی را در این خصوص انجام دادیم که شرح آن در ادامه می آید:

*لطف کنید در رابطه با آخرین وضعیت حاکم در منطقه «الدراز» محل تولد و سکونت شیخ «عیسی قاسم» و حضور مردم در برابر منزل ایشان توضیح بفرمایید.

از نخستین لحظات شنیدن خبر سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی آل خلیفه، مردم به سوی منزل وی به راه افتادند تا از ایشان محافظت کنند. آنها اعلام کردند که تحصنی نامحدود را آغاز می کنند؛ از آن لحظه تاکنون مردم تمام روز در این منطقه حضور دارند و نمازهای جماعت را همانجا اقامه می کنند. مردم در مقابل منزل شیخ، افطار و سحر خود را باز می کنند و مراسم های شب قدر را برگزار می کنند. علمای بزرگ هم در این برنامه حضور یافته اند و در کنار مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان تجمع بزرگی تشکیل داده اند. به علاوه ائمه جماعات و ائمه جمعه با تعطیل کردن نمازهای جماعت و جمعه شان اعلام کرده اند که فقط در برابر منزل شیخ عیسی قاسم نماز جماعت برگزار می گردد. بنابراین تحصن گسترده مردم موجب تبدیل شدن این نقطه به نمازخانه ای با حضور مردم و امت شده است و افراد حاضر به برگزاری مراسم لیالی قدر و عزا مبادرت ورزیده اند. بدون شک این گردهمایی بزرگترین تجمع پس از تجمع میدان «لؤلؤ» در بحرین است.

*آیا نظامیان آل خلیفه نیز در منطقه الدراز حضور دارند و منطقه را همچنان محاصره کرده اند؟

نظامیان آل خلیفه از روزهای گذشته تاکنون با حضور در منطقه الدراز که محل تولد و زندگی شیخ عیسی قاسم است، این منطقه را محاصره کردند و از بلوک های سیمانی و سیم های خاردار در منطقه استفاده کرده اند . آنها به مردم برای خروج اجازه می دهند اما به آنها اجازه نمی دهند که مجددا به منطقه بازگردند تا بدین صورت شمار مردم مدافع شیخ را کاهش دهند تا برای حمله به شیخ عیسی قاسم راحت تر اقدام کنند اما مردم همچنان در مقابل منزل شیخ باقی مانده اند و این نقطه را ترک نکرده اند.

*آل خلیفه مدعی است که شیخ عیسی قاسم به دلیل تحریک مردم به اقدامات خشونت آمیز سلب تابعیت شده است. این در حالی است که شیخ عیسی قاسم همواره بر لزوم مسالمت آمیز بودن انقلاب مردمی تأکید داشته است. دیدگاه شما در خصوص این نوع فرافکنی توسط مقامات آل خلیفه چیست؟

آل خلیفه در ابتدای انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ تلاش کرد که میدان «لؤلؤ» را تخریب کند و مردم را ساکت کند اما مردم ساکت نشدند. آل خلیفه افرادی را که تحرکی داشتند، یا بازداشت می کرد و یا آنها را مجبور به هجرت می کرد. در رابطه با شیخ «عیسی قاسم» و شیخ «علی سلمان» هم آل خلیفه تلاش کرد که اتهاماتی را به آنها وارد کند تا از صحنه سیاسی خارج گردند اما شیخ علی سلمان هرچند که زندانی شد ولی در دل های مردم باقی ماند. همچنین در رابطه با شیخ عیسی قاسم نیز باید بگویم که آل خلیفه عمق جایگاه شیخ در قلب مردم را درک نکرد. مردم در برابر منزل وی تجمع کردند و انقلاب مجددا از سر گرفته شد. آنها با دفاع از شیخ، این تهمت های پوچ را رد می کنند.

*به نظر شما اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در روند انقلاب بحرین چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا می توان انتظار یک انتفاضه مردمی گسترده در بحرین را داشت؟

روند و سرنوشت انقلاب در دستان رهبر آن یعنی شیخ عیسی قاسم است و تا زمانی که ایشان رهبری انقلاب را برعهده دارد، این انقلاب روند مسالمت آمیز خود را ادامه می دهد و در قلب های مردم باقی خواهد ماند. این انقلاب با روند مسالمت آمیز خود ادامه می یابد مگر اینکه رژیم آل خلیفه مرتکب حماقتی در حق شیخ عیسی قاسم گردد تا گزینه ما تغییر کند. ما به شدت نسبت به این موضوع هشدار می دهیم و آل خلیفه را از این اقدام بر حذر می داریم. ما شاهد میدان لؤلؤ دوم هستیم. در انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ در میدان لؤلؤ، مردم با آغاز تحصن خواسته های خود را مطرح کردند و در حال حاضر نیز تحصنی دیگر در برابر منزل شیخ عیسی از سوی آزادگان شروع شده است.

*نقش عربستان در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا عربستان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این تصمیم دخیل بوده است یا اقدامی خود جوش از سوی خود آل خلیفه بوده است؟

سعودی ها اساس مشکلات هستند. سلب تابعیت شیخ قاسم تصمیمی سعودی-انگلیسی است که آل خلیفه آن را اجرایی کرد. با صرف نظر از نقش آمریکا، این اقدام را مثلث آل سعود، انگلیس و آل خلیفه انجام دادند.

*نامه سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در خصوص سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را چگونه ارزیابی می کنید؟

نامه سردار سلیمانی در وقتی دقیق و در شرایطی دقیق تر ارسال شد و در آن اشاره شده که آل خلیفه به خطوط قرمز تجاوز کرده است. گزینه دیگری هم در برابر آل خلیفه است؛ آن ها می توانند از سلب تابعیت شیخ قاسم صرف نظر کرده و با بازگرداندن تابعیت به وی، مذاکرات با شیخ را آغاز کنند تا بدین صورت امور به حالت عادی خود بازگردد. در صورتی که آل خلیفه بر تعدی به خطوط قرمز پا فشاری کند، واقعیت و معادلات تغییر می کند و امکان دارد انقلاب مردمی منجر به سقوط رژیم آل خلیفه گردد.

*واکنشی که نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان و همچنین سازمان ملل می بایست در قبال این اقدام اتخاذ کند، چه گونه باید باشد؟

متاسفانه سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل به ابراز نگرانی بسنده کردند؛ حال آنکه ابراز نگرانی موجب تغییر در اوضاع نمی شود. قاعدتا باید سازمان ملل اقدامات عملی را در دستور کار قرار دهد تا بدین صورت رژیم آل خلیفه و اقدامات آن علیه شیخ عیسی و مردم را متوقف کند. در غیر این صورت دیگر اقدامات، قدرت و توان چندانی برای تاثیرگذاری ندارد.

*همانگونه که اطلاع دارید، روز جمعه پیش رو روز جهانی «قدس» است. با توجه به همزمانی سلب تابعیت از شیخ قاسم و روز جهانی قدس، آیا میان سلب تابعیت شیخ قاسم و به حاشیه راندن مسئله اول جهان اسلام یعنی «فلسطین» ارتباطی وجود دارد؟

آیت الله عیسی قاسم کسی بود که مسئله قدس و اشغال فلسطین را در دل های مردم تثبیت کرد و او کسی است که مردم را علیه رژیم صهیونیستی و ایستادن کنار فلسطین اشغالی برانگیخت. بنابراین مردم بیش از پیش روز جمعه در برابر منزل شیخ عیسی قاسم تجمع خواهند کرد و روز قدس را زنده نگه خواهند داشت. همانگونه که در حق شیخ قاسم ظلم شد و در صدد بیرون راندن وی از کشور هستند، فلسطینی های اصیل را نیز از وطنشان بیرون راندند.

*به نظر شما آزادسازی قدس چگونه ممکن است؟

آزادسازی قدس از طریق وحدت مسلمانان امکان پذیر است و در غیر این صورت باید مانند گروه حزب الله جان بر کف با رژیم صهیونیستی جنگید؛ ما این شیوه و مشابه حزب الله را در سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورهای اسلامی مشاهده می کنیم. در صورتی که خط مقاومت و ممانعت در برابر رژیم صهیونیستی تشکیل شود و این رژیم و کشورهای متحد آن را محاصره کند، روز به روز شاهد تضعیف رژیم صهیونیستی خواهیم بود و با چشمان خودمان نابودی اسرائیل را خواهیم دید.