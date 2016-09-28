به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر شب گذشته در حاشیه نشست شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به مشکلات سنوات دانشجویی، گفت: آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی که سال گذشته ابلاغ شد، به ورودی های ۹۳ به بعد مربوط است، در ماده ۳۳ این آیین نامه آمده است که می تواند عطف به ماسبق نیز شود، مشروط بر اینکه خللی در برنامه دانشجویان ایجاد نکند.

مشکل سنواتی ها حل شد

وی ادامه داد: با توجه به درخواست تعداد قابل توجهی از دانشجویان و استعلام تعداد زیادی از مدیران دانشگاهی در خصوص اینکه عطف به ماسبق شود یا خیر، روز گذشته بخشنامه ای را به دانشگاه ها ابلاغ کردیم.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: با توجه به اینکه مساله عطف به ماسبق کردن، موجب اختلال در برنامه آموزشی می شود، به موجب ماده ۳۳ و ۳۲ که اختیار تفسیر این آیین نامه را برعهده معاون آموزشی وزارت علوم قرار داده است، دربخشنامه مذکور به دانشگاه ها اعلام کردیم، که دیگر عطف به ماسبق صورت نگیرد.

وی ادامه داد: بنابراین دانشجویان ورودی قبل از ۹۳ هیچ مشکلی نباید داشته باشند، چون مشکل این دانشجویان به دلیل عطف به ماسبق شدن برای دانشجویان قبل از ۹۳ ایجاد شده بود که با ابلاغ این بخشنامه مشکل دانشجویان حل می شود.

شریعتی نیاسر درباره اعتراض عطف به ماسبق شدن آیین نامه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گفت: این مساله مشمول دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی شود، آیین نامه کارشناسی ارشد و دکتری منحصرا، برای ورودی های ۹۵-۹۴ است.

وی افزود: آنچه محل ابهام برای دانشجویان و مدیران دانشگاهی بود آیین نامه کارشناسی بود که در ماده ۳۳ آن تصریح شده بود که می تواند عطف به ماسبق شود و بر این اساس دانشجویان سال های قبل دچار مشکل شده بودند که با این بخشنامه مشکل حل شد.

بررسی تمام رشته محل های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به مهر، در خصوص وضعیت رشته های دانشگاه آزاد گفت: تمام رشته محل های دانشگاه آزاد را بررسی کردیم و همه را به جمع بندی رساندیم و نتیجه نیز منتشر شد.

وی ادامه داد: تمام رشته محل های درخواستی دانشگاه آزاد بررسی شد و با تایید دفتر گسترش آموزش عالی اسامی آنها با اسم شهرها و مقاطع تحصیلی روی سایت وزارت علوم قرار دارد.

شریعتی نیاسر افزود: فقط آنچه که تصمیم گیری شده است برای یکبار پذیرش در سال ۹۶-۹۵ است برای سال های دیگر نیز در زمان خود بررسی های لازم انجام می گیرد.

سازمان سنجش نحوه پذیرش بدون کنکور در موسسات غیرانتفاعی را مشخص می کند

وی در پاسخ به سوال مهر درباره بخشنامه وزارت علوم خطاب به دانشگاه های غیرانتفاعی و پذیرش بدون کنکور دانشجو گفت: با توجه به این مساله که خیلی از مراکز دانشگاهی و از جمله غیردولتی ها ظرفیت شان تکمیل نشده است، ما برای اینکه به آنها کمک کنیم بخشنامه ای به موسسات غیرانتفاعی ارسال کردیم.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: این بخشنامه مبنی بر این است که این موسسات ظرفیت های خالی خود را تا سقفی که شورای گسترش آموزش عالی تصویب کرده است با پذیرش مستقیم دانشجو تکمیل کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم یادآور شد: منتهی در متن بخشنامه به موسسات اعلام شده است، این کار با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور صورت گیرد، برای همین سازمان سنجش اطلاعیه ای را به این موسسات اعلام خواهد کرد.

وی افزود: دراین اطلاعیه شیوه پذیرش دانشجو توسط موسسات مشخص خواهد شد و موسسات می توانند کماکان به پذیرش خود ادامه دهند، منتهی نحوه قانون گذاری این کار توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با هماهنگی معاونت آموزشی در روزهای آینده، مشخص و اعلام خواهد شد.

تعیین شهریه دانشجویان توسط هیات های امناء دانشگاه ها

شریعتی نیاسر در باره افزایش شهریه متغیر و اعتراض دانشجویان گفت: شهریه ها و هزینه تحصیل توسط هیات های امناء دانشگاه ها تعیین می شود، این هیات ها مجاز هستند، متناسب با شرایط دانشگاه و وضعیت پژوهشی و دانشجویی، تعرفه تحصیلی در بخش های مختلف را مشخص کنند و آنچه هیات های امناء مشخص کنند، ملاک عمل خواهد بود.

بازنگری سیاست های پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان

معاون آموزشی وزارت علوم درباره توقف پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان افزود: سیاست پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان درحال بازنگری است، بعد از جمع بندی نهایی و نتایج اعلام خواهد شد.