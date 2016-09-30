شرایط پرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام این صندوق، دانشجویان باید برای دریافت وام باید تمام وقت بوده و حداقل یک نیمسال تحصیلی از سنوات دانشجویان گذشته باشد، داشتن حداقل معدل ۱۷ برای دانشجویان مقطع کارشناسی و ۱۸ برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمان ارایه درخواست ضروری است.

شرایط اختصاصی

دانشجویان مشمول دریافت تسهیلات استعداد درخشان باید حائز یکی از شرایط زیر باشند:

این تسهیلات به نفرات اول تا پنجاه گروه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین نفرات تا پنجاه گروه‌های هنر و زبان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموززش کشور تعلق می گیرد.

همچنین، نفرات اول تا سوم تمام رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، برگزیدگان المپیاد های علمی دانش آموزی، یا دانشجویی با تایید وزارت آموزش و پرورش و یا سازمان سنجش آموزش کشور و دارندگان مدال طلا، نقره، یا برنز جهانی و کشوری المپیادهای دانش آموزی با تایید وزارت آموزش و پرورش می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد های علمی دانشجویی با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور، برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و دانشجوی نمونه مطابق مفاد ماده یک آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب ۶ آبان ۸۳ وزیرعلوم و طبق ماده ۵ آیین نامه مشمول دریافت تسهیلات استعداد درخشان می شود.

مبلغ، نوع و نحوه پرداخت تسهیلات رفاهی

براساس این گزارش، وام تحصیلی دانشجویان ممتاز و برتر حداکثر تا دو برابر سقف مجاز به تشخیص رئیس صندوق به دانشجویان واجد شرایط تمام مقاطع تحصیلی تعلق می گیرد.

وام ضروری

وام ضروری برای تمام مقاطع تا دو برابر سقف مجازپرداخت می شود. موارد پرداخت وام ضروری همانند موارد مطرح شده در ماده ۱ بخش ج دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویی و تبصره یک ماده فوق است .

وام ازدواج

همچنین وام ازدواج برای دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج کنند، در حداکثر سقف، بدون امتیاز بندی پرداخت می شود .

وام ودیعه مسکن متاهلین

وام ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل تمام مقاطع تحصیلی که مسکن اجاره کرده اند، براساس حداکثر سقف تعیین شده پرداخت می شود. وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود .

تاییدیه مربوط به ممتاز یا نمونه بودن دانشجو

بنابراین گزارش لازم است، دانشجویان ممتاز و نمونه، مدارک و اطلاعات خود را جدا از مدارک سایر دانشجویان به صندوق ارسال کنند.

بازپرداخت تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی دانشجویان ممتاز و نمونه ۲ برابر مدت تصویب شده در آیین نامه بازپرداخت بدهی دانشجویان است .

تبصره : مفاد بند ج ماده ۲ برای معدل کل دانش آموخته (در زمان فراغت از تحصیل) جهت استفاده از مدت بازپرداخت الزامی است .

همچنین تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده و یا به نوعی از انجام خدمت وظیفه معاف شده اند و یا می شوند، یک سال پس از فراغت از تحصیل و دانش آموختگانی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه می شوند، یک سال به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظیفه است .

در صورت تامین اعتبار بخشودگی از محل اعتبارت ردیف اعتباری حفظ و پرورش استعدادهای درخشان، دانشجویان نمونه کشور و دانشجویان ممتاز، از پرداخت ۳۰ درصد کل بدهی (به جز ودیعه مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه) معاف می شوند.

این دستورالعمل در ۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ توسط هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب تمام درستورالعمل های قبل کان لم یکن تلقی می شود.