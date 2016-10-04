دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد سال ۹۵ که در جلسه آزمون حاضر بوده اند می توانند در این مرحله شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه بعضی‌ از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی پس از اعلام نتایج، علاوه‌ بر ظرفیت‌های‌ قبلی، ظرفیت های جدیدی اعلام کرده اند و برخی مؤسسات آموزش عالی هم تقاضای تکمیل ظرفیت در برخی از کدرشته محل‌های خود کرده اند، داوطلبان می توانند از میان این کدرشته ها انتخاب کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان واجد شرایط می توانند از امروز سه شنبه ۱۳ مهرماه تا شنبه ۱۷ مهرماه نسبت به انتخاب ۲۰ کدرشته محل اقدام کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org جدول کدرشته‌محلهایی که در آنها پذیرش تکمیل ظرفیت صورت می‌پذیرد را مشاهده کنند و کد رشته های مربوطه را انتخاب کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: گـزینش‌ نهـایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ ۱ و ۲ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات ‌تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۵ انجام‌ خواهد شد.

وی افزود: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کدرشته‌ محل‌های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.

توکلی گفت: چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام شده در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هر یک ‌از کدرشته‌ محل‌های مرحله تکمیل ظرفیت قرار گیرند، قبولی‌ قبلی ‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ قبلی) «کان‌ لم‌ یکن»‌ تلقی‌ می شود و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ کنند.

وی تاکید کرد: نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، در اولین نیمسال تحصیلی ممکن خواهد بود.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: در آن‌ دسته‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، تمام کدرشته‌ محل‌های‌ مورد علاقه‌ خود را (حداکثر تا ۲۰ کدرشته محل) به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.

وی اضافه کرد: همچنین کدرشته محل‌های مربوط به رشته‌های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمون‌های عملی و تشریحی شرکت کرده اند می‌توانند انتخاب کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ سال‌ ۱۳۹۵ هستند لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز وجه مربوط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام کنند.