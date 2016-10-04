تولید گاز صادراتی در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی ۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ایرج خرمدل اظهار کرد: پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی طی شش ماه نخست امسال، ١١ میلیارد مترمکعب گاز را فرآورش و به خطوط سراسری ارسال کرده است و در بازه زمانی یادشده، حجم برداشت گاز از سکوهای این پالایشگاه ٣,٤ درصد افزایش یافته است.

مدیر پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: در مجموع با احتساب خوراک ارسالی از پالایشگاه چهارم مجتمع، میزان خوراک پالایشگاه پنجم نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥,٤ درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: با توجه به مشترک بودن مخزن پارس جنوبی، برداشت حداکثری از این میدان از جمله سیاست‌های اصلی و کلان مجتمع گاز پارس جنوبی به شمار می آید. در بازه زمانی یادشده، ١٤,٥ میلیون بشکه میعانات گازی نیز تولید و صادر شده است.

به گفته وی، تولید میعانات گازی این پالایشگاه امسال در مقایسه با پارسال ٢,١ درصد افزایش داشته است.

خرمدل به دیگر محصولات تولیدی این پالایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: در ٦ ماه امسال، ٣٥٠ هزار تن پروپان و ٢٠٠ هزار تن بوتان تولید شده که به ترتیب شاهد افزایش ١٠,٦ و ١٠.٧ درصدی بوده است.