میدان جنگ شناختی عرصه اصلی تقابل با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قزوین که در عمارت میراث فرهنگی دایی برگزار شد، اظهار کرد: با گسترش ابزارهای ارتباطی، نقش رسانه‌ها روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود و هرچه به جلو حرکت می‌کنیم، اهمیت جنگ ادراکی و شناختی در معادلات فرهنگی و اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی افزود: دشمن با تمام توان از این ظرفیت برای تضعیف باورها، آگاهی و اراده ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان استفاده می‌کند و همین موضوع، وظایف جبهه حق را سنگین‌تر و پیچیده‌تر کرده است؛ با این حال، کسانی که در مسیر حقیقت ایستاده‌اند، از نصرت و عنایت الهی برخوردار خواهند بود.

امام جمعه قزوین با اشاره به سنت‌های الهی در طول تاریخ تصریح کرد: همواره در مقاطع حساس، جبهه حق از نظر امکانات و نفرات در اقلیت بوده، اما تکیه بر ایمان و یاری خداوند، مسیر پیروزی را هموار کرده است.

آیت‌الله مظفری با اشاره به نام‌گذاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود بر وجود شخصیت‌هایی با ایمان ابوذری در جامعه تأکید داشتند و فرمودند این روحیه ایمانی باید گسترش یابد و به یک جریان فراگیر در جامعه تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: هرچه دامنه این ایمان در میان مردم وسیع‌تر شود، بهره‌مندی جامعه از لطف و هدایت الهی نیز افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر مسئولیت فردی در تقویت باورهای دینی گفت: همه ما وظیفه داریم ایمان خود را تحکیم کنیم و پیوند قلبی و عملی خود را با خداوند متعال و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تقویت کنیم.

آیت‌الله مظفری با اشاره به حوادث و ناامنی‌های اخیر بیان کرد: صحنه‌هایی که آشوبگران در برخی خیابان‌ها رقم زدند، نشان‌دهنده حضور جدی جریان شیطانی بود و در چنین شرایطی، جبهه مؤمنان نیز باید با تمام توان، توکل و ایستادگی در میدان حضور داشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه آینده کشور روشن و امیدوارکننده است، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌های اخیر، حتی فراتر از برخی مناسبت‌های ملی، نشان داد که علی‌رغم همه فشارها و تبلیغات دشمن، ملت ایران همچنان با قدرت از نظام و انقلاب حمایت می‌کند و همین همراهی، زمینه‌ساز نصرت الهی خواهد بود.