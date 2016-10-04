به گزارش خبرنگار مهر، فرشته سلجوقی ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی کانون فرهنگی اجتماعی دانشجویان تحول خواه که در محل این کانون برگزار شد، اظهار کرد: دختران به عنوان یکی از اصلی ترین نیروی‌های اجتماعی هستند که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی‌ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد.

وی افزود: تحصیلات دختران می‌تواند موجب توانمندی این قشر شده و آنان با کسب درآمد مستقل، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانواده و دفاع از حق و حقوق خود به‌عنوان یک فرد از جامعه، با دید وسیع‌تر به مسایل و مشکلات اجتماع خود نگاه می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا دولت نیز وظیفه دارد تا فرصت‌های شغلی را برای این قشر از جامعه فراهم کند.

وی اضافه کرد: از جمله بسترهای اقتصادی جهت فعالیت بانوان می‌توان به تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد که با این مهم عدالت جنسیتی در بازار کار به عنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی اجتماعی جوامع ایجاد می‌شود.

سلجوقی بیان کرد: مهمترین اقدامات صورت گرفته دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی در دولت یازدهم را می‌توان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و عملکرد شهرستان‌ها طبقه بندی کرد.

نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی به ۱۸.۱ درصد ارتقا یافته است

وی تصریح کرد: تشکیل ستاد اشتغال بانوان، راه اندازی کارگروه ها و کمیته های تخصصی با هدف رشد شاخص های حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و کمک به معیشت خانواده ها، توانمندسازی زنان روستایی، احصا چالش های کسب و کارهای کوچک روستایی، تاسیس بازارچه های فصلی و دائمی برای فروش محصولات تولیدی خانگی و هنرهای دستی بانوان و حمایت از ایده های خلاقانه و اشتغالزا و زنان کارآفرین از مهمترین برنامه‌های اداره کل در بخش اقتصادی است.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی این نهاد ابراز کرد: در این راستا می‌توان به نظارت بر طرح غربالگری سلامت دختران مقطع ابتدایی استان، برگزاری جلسات اتاق فکر آسیب‌های اجتماعی با محوریت طلاق با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه‌های مختلف، انعقاد تفاهم نامه همکاری با کانون وکلای دادگستری استان خراسان بزرگ و برگزاری دوره‌های آموزشی مشاوره‌های پیش از ازدواج اشاره کرد.

وی با بیان این که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۱۳.۲ درصد و در خراسان رضوی به ۱۸.۱ درصد ارتقا یافته است، افزود: افزایش قابل ملاحظه‌ امید به زندگی به سن ۷۶.۸ نیز از جمله دستاوردهایی است که در سایه تدابیر دولت یازدهم و ایجاد آرامش و رفع دغدغه‌های شهروندان حاصل شده است.

مقابله با آسیب های اجتماعی یکی از اصلی ترین اولویت‌های دولت یازدهم در سال جاری است

سلجوقی مقابله با آسیب های اجتماعی را یکی از اصلی ترین اولویت‌های دولت یازدهم در سال جاری دانست و گفت: اعتیاد، خشونت، کودکان و زنان آسیب دیده، مشکلات بانوان در مناطق حاشیه نشین، تاخیر ازدواج و رسیدگی به مشکلات خانواده های تک والد به ویژه خانواده های زن سرپرست از جمله برنامه های در دستورکار حوزه زنان است.

وی تصریح کرد: جهت رفع این مشکلات اقداماتی همچون تنظیم فهرست انتظارات زنان و دختران، راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی به عنوان اتاق فکر، تدوین پیش نویس سند سیاست های اجرایی، تلاش برای ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار زنان ازجمله مواردی است که برای جلوگیری از روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در تدوین برنامه ششم توسعه، رسیدگی به امور مربوط به زنان و دختران در هفت محور مطرح شده است، ادامه داد: تقویت کارکرد خانواده، افزایش سطح باسوادی، ایجاد فرصت های اشتغال، رشد سهم زنان از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب دیده، ارتقا سطح سلامت و بهداشت زنان و سرمایه اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده و شایسته سالاری در مدیریت و اداره جامعه از جمله این محورها است.