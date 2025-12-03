حامد:صنایع دستی بهترین فرصت اشتغال زایی بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حامد ابریشمناب ظهر چهارشنبه در نشست کارآفرینان حوزه گردشگری و صنایعدستی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، بر ضرورت تقویت شبکهسازی میان بانوان فعال در این عرصه و توجه جدی به ظرفیتهای مغفول گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: صنایع دستی و صنعت گردشگری در سراسر جهان از جایگاه ویژهای برخوردارند و میتوانند به عنوان یک صنعت ارزشمند و درآمدزا جایگزین بسیار مناسبی برای اقتصاد نفتمحور کشور باشند.
وی افزود: بسیاری از چالشهای کشورهای در حال توسعه ناشی از اتکای بیش از حد به نفت است، در حالی که ما ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری و صنایع دستی داریم که میتواند ارز آوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
حامد با اشاره به نقش محوری بانوان در حوزه صنایع دستی افزود: «ین صنعت برای بانوان یک فرصت جدی اشتغالزایی است؛ زیرا نیازمند سرمایهگذاری کلان نیست و بانوان میتوانند زمان و فعالیت خود را بهصورت مستقل مدیریت کرده و به درآمدزایی مطلوب برسند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی مهمترین چالش موجود در این حوزه را نبود شبکهسازی میان بانوان عنوان کرد و ادامه داد: زنان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و شبکهای منسجم تشکیل دهند. تجربه ۲۳ سال فعالیت من در حوزه زنان و خانواده نشان داده که رشد و موفقیت بانوان در گرو همکاری، همافزایی و انتقال تجربه است. اگر زنان در کنار هم نباشند و به جای همکاری، مانعتراشی کنند، فرصتهای موجود از دست خواهد رفت.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری همایشها و نشستهای منظم با هدف معرفی توانمندیهای بانوان استان تأکید کرد و گفت: در حوزه آموزش نیز نیازمند برنامهریزی جدی هستیم. دورههای پیشرفته آموزشی میتواند نگرش بانوان را تغییر داده و آنان را برای فعالیت حرفهایتر آماده کند.
حامد افزود: در یکی از محلات شهرستان، پنج خانه بومگردی فعال شده بود؛ اما به دلیل تعدد موانع اداری و صدور مجوزهای پیچیده، بسیاری از جوانان و کارآفرینان دلسرد شدهاند. ما باید مسیر صدور مجوز و فرآیندهای اداری را روانتر کنیم تا کارآفرینان بتوانند با انگیزه و اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کنند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اشتغال و کارآفرینی نباید صرفاً در قالب آمار ارائه شود؛ بلکه باید به اشتغال واقعی و پایدار برسیم. با برنامهریزی دقیق و حمایت از بخش خصوصی، میتوان از ظرفیتهای گسترده گردشگری و صنایع دستی در خراسان رضوی بهرهبرداری مطلوب داشت.»م
