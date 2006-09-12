زنوزي جلالي : هيچكس دليل فقدان آثار جدي ادبي را جويا نمي شود

فيروز زنوزي جلالي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : متاسفانه در حال حاضر شرايطي ايجاد شده است كه اهل قلم را دچار معضلاتي فراوان كرده، به گونه اي كه تمام آنها را در يك گفتگوي چند دقيقه اي نمي توان بيان كرد.

وي تصريح كرد : مجموع اتفاقاتي كه حول و حوش ادبيات داستاني امروز در جريان است باعث شده تا ادبيات جدي كشور با ضعف عمده اي مواجه شود. اگر به همان ارقام دهان پركني هم كه هر از چند گاه ارائه مي شود نگاهي بيندازيم مي بينيم كه اثري از كارهاي خلاقانه قائم به ذات وجود ندارد. اهل قلم تا زماني كه با معضلات معيشتي و ... دست به گريبان است و از آرامش فكري و رواني برخوردار نيست چطور مي تواند به توليد اثري فاخر و شايسته كه از فقدانش دم مي زنيم اقدام كند.

اين نويسنده ادامه داد : نتيجه محتوم اين قضيه اين است كه اهل قلم به سهل ترين و دم دستي ترين كارها روي مي آورند و كتابسازي مي كنند و ادبيات مان هم به همين روز مي افتد. اگر وضعيت به همين منوال پيش برود دير يا زود اتفاقات ناخوشايندتري را در عرصه ادبيات شاهد خواهيم بود.

زنوزي جلالي در ادامه افزود : برخي مسئولان مي پرسند " پس شاهكارهاي ادبي ما كجاست؟ " سوال جالبي است. آيا بهتر نيست اگر واقعا آثار درخور توجهي وجود ندارد، در حيطه مسئوليت شان برنامه اي بگذارند و شرايط را بررسي كنند و دلايل فقدان آثار مطلوب را بجويند.

وي خاطرنشان كرد : اگر حرف هايي كه عنوان مي شود تنها شعاري و علي السويه باشد روز به روز بر تشتت موجود افزوده مي شود. نكته اصلي اين است كه نويسنده بايد آرامش خاطر داشته باشد. زماني كه كتاب من مدت هاست آماده شده ولي عرضه نمي شود و مرا تامين نمي كند مجبورم تن به سريال نويسي و برنامه هاي نازل بدهم تا پولي به دست بياورم و گذران زندگي كنم.

اين فيلمنامه نويس با تاكيد بر اين پرسش كه " آيا مسئولين از نحوه زندگي نويسندگان مطلع اند؟ " اضافه كرد : چرا هيچ كس راجع به دلايل ننوشتن و نبود آثار جدي ادبي سوالي نمي پرسد؟ به نظر مي رسد همچنان مايليم كه آمار ارائه دهيم. نمي توان بدون داشتن جديت و دغدغه خاطر، منتظر پديد آمدن شاهكار ادبي نشست.

زنوزي جلالي تصريح كرد : وضعيت نويسندگان در چاپ و نشر و پخش و حق التاليف كتاب بسيار نا اميد كننده است. نويسنده كارش را كه نوشتن است انجام مي دهد ولي وقتي پخش مناسبي ندارد و حق التاليف پانزده درصد از پشت جلد دريافت مي كند اين سوال را بايد پرسيد كه نويسنده براي چه بايد بنويسد؟

نويسنده " مخلوق " با اشاره به دستمزدهاي بازيگران درجه دو و سه تلويزيون اضافه كرد : بازيگر درجه دو سينما براي سي روز كار دستمزدي مي گيرد كه يك نويسنده در طول چند سال فعاليتش مي گيرد. من نمي گويم دستمزد آنها بايد كاهش يابد ولي جايگاه و حرمت نويسنده و كار ادبي را مي توان از دستمزد آنها سنجيد. با اين وضعيت نوشتن به هيچ وجه كار عاقلانه اي نيست.

فيروز زنوزي جلالي در پايان گفت : همه چيز در حد شعار است. هميشه مناسبتي و بخشنامه اي صحبت كرده ايم. حرمت اجتماعي اهل قلم امروز رعايت نمي شود، بنابراين مجبوريم رنج ببريم و تن به كارهاي نازل بدهيم .