غذاهای تقویت کننده باکتری های سالم روده را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت روده با رفتار، خلق و خو و سلامت روان مرتبط است. از اینرو خوردن درست می تواند به سلامت باکتری های روده کمک کند. در ادامه به برخی غذاهای خوب که حس خوبی به همراه دارند اشاره می شود.

پنیر

اخیرا محققان توصیه می کنند که پنیرهای از نوع پنیر کلبه (پنیر تهیه شده از شیر چرخ شده) و پنیر تخمیرشده نرم می توانند منبع غنی پروبیوتیک ها باشند.

ماست

ماست حاوی پروبیوتیک های است که برای باکتری های روده خوب است و با ایجاد یک محیط اسیدی تر موجب کاهش باکتری های مضر می شود. با محصولات لبنی طولانی عمر کنید.

دمنوش ها

محققان دریافته اند که استرس می تواند تاثیر منفی بر باکتری های روده داشته باشد. از اینرو برخی چای های گیاهی نظیر چای های حاوی بابونه، نعناع و بادرنجبویه می توانند موجب تسهیل ایجاد آرامش شوند.

ذرت پف کرده (پاپ کورن)

فیبر بسیار برای سلامت باکتری های روده مهم است، از اینرو خوردن مواد خوراکی غنی از فیبر گزینه خوبی است. بهتر است در کنار خوردن میوه، سبزیجات و مغزیجات آجیلی، چند مشت هم پاپ کورن بخورید. طبق اندازه گیری ها، سه فنجان پاپ کورن حاوی حدود ۳.۶ گرم فیبر است.

قهوه

آغاز روز با نوشیدن یک فنجان قهوه به افزایش تنوع باکتری های روده کمک می کند.