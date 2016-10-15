مشارکت والدین باعث ارتقاء فعالیت های آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی ظهر امروز شنبه در مراسم نمادین آغاز هفته پیوند که در دبیرستان دخترانه امام خمینی (ره) در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ارتباط و پیوند بین مدرسه و اولیا یکی از ضرورت های اصلی است و باید این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اهداف و برنامه های مهم ایام هفته پیوند و لزوم توجه جدی به آن، بیان کرد: هدف از بزرگداشت هفته پیوند تعامل مستمر اولیای دانش آموزان با مدرسه است.

وی با بیان اینکه از حقوق خدواند بر بندگانش تربیت است، مبنای تربیت در نظام تعلیم و تربیت را اداره و لطف خداوندی دانست که از طریق دین و فطرت به انسان ها واگذار شده است و انسان به عنوان خلیفه الله متولی تربیت است.

محمدی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن و پیامبر عظیم الشان اسلام، بیان کرد: هر کشوری که دارای آموزش و پرورش مترقی باشد، بدون شک پیشرفت خواهد کرد و تعلیم و تربیت یکی از عوامل اصلی و موثر در رشد کشور ها می باشد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان، با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت به تنهایی نمی تواند مسئولیت تربیت دانش آموزان را بر عهده گرفته و جوابگوی انتظارات آنان باشد، مشارکت و همکاری اولیا با مدرسه را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست.

محمدی وجود وحدت رویه در تربیت دانش آموزان، شناسایی و پرورش استعداد های آنان، آگاهی متقابل از انتظارات اولیا و مربیان و بررسی شیوه های تامین هزینه های مالی را از دلایل اهمیت ارتباط مستمر اولیا با مربیان مدارس عنوان کرد و گفت: انجمن اولیا و مربیان در راستای تقویت سرمایه اجتماعی حرکت می کند.

وی در پایان با اشاره به ابعاد همکاری و مشارکت اولیای گرامی با مربیان مدارس، مشارکت مالی، فنی و تخصصی را از مهم ترین زمینه های مشارکت اولیا در امور مدرسه برشمرد و بر تجدید نظر و تغییر نگرش در رویه گذشته در خصوص کارکرد انجمن های اولیا و مربیان تاکید کرد.