به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه با اشاره به راه‌های سعادت انسان بیان کرد: تقوا یک عامل بازدارنده و برانگیزنده است. ویژگی انسان این است که به دنبال سود است و از ضرر بیزار است. تقوا به انسان می گوید که دنبال چیزهای مفید برود.

وی اضافه کرد: انتظار کشیدن برای وقوع جنگ مثل یک سمّ مهلک برای کشور عمل می‌کند و هم در عملکرد کلیِ سیستم حاکمیتی مانند سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و... اختلال ایجاد می‌کند.

امام جمعه عسلویه تصریح کرد: رسانه‌ها مواظب باشند به بازی در زمین دشمن گرفتار نشوند. القای ترس و وحشت استراتژی امروز رژیم صهیونیستی است.

وی تاکید کرد: حماس به‌صورت مشروط طرح صلح آمریکا را پذیرفته و ملاحظاتی در این رابطه دارد. بنابراین حماس به طور کامل این طرح را قبول نکرده است، زیرا برخی بندهای آن دارای سوگیری‌های مختلف است.

محمدی تاکید کرد: مسابقات بین‌المللی، تنها صحنه‌ نمایش قدرت بدنی و مهارت‌های فنی نیست؛ این میادین، عرصه‌ تجلی قدرت روحی و اعتماد به نفس ملت‌ها نیز هست. ورزشکاران ما، علاوه بر توانایی‌های حرفه‌ای، با اقداماتی پرمعنا و عمیق، پیام ملت ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند.

وی ادامه داد: اهدای مدال‌های ارزشمند به کودکان مظلوم فلسطین و غزه، نشان‌دهنده همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان در قبال امت اسلامی است.

محمدی تأکید کرد: حفظ حجاب و متانت توسط بانوان ورزشکار، نماد عزت و هویت اصیل زن مسلمان ایرانی است. یکی دیگر از برکات ارزشمند حضور قهرمانان ورزشی، نقش امیدآفرینی آنان در جامعه است.

وی با تأکید بر لزوم نگاه تحولی به موضوع پیوند اولیا و مربیان افزود: به نظر می رسد زنجیره ارتباطی «خانه»، «مدرسه» و «نظام رسمی تعلیم و تربیت» در نقطه‌ای آسیب دیده است. نقطه‌ای که کشف و مسئله‌یابی آن و همچنین راه درمان و حل مسئله‌اش، در پیوند اولیا و مربیان میسر است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به روز بزرگداشت حافظ گفت: خواجه شمس الدین محمد شیرازی شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود.