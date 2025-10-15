امرایی: رشد ورزش همگانی باعث کاهش خودکشی در همدان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای تربیتبدنی و ورزش استان همدان با تأکید بر ضرورت نگاه خلاقانه در برنامههای ورزشی اظهار کرد: عملکرد مجموعه ورزش و جوانان استان همدان در نیمه نخست امسال قابل دفاع و امیدوارکننده است، اما انتظار میرود در نیمه دوم سال با نگاهی نوآورانه و انگیزشی شاهد طرحها و ابتکارات تازه از سوی دستگاههای اجرایی باشیم.
وی افزود: استاندار همدان بر تحول، نوآوری و پویایی در همه حوزهها از جمله ورزش و تربیتبدنی تأکید ویژهای دارد و لازم است تمامی دستگاهها بر پایه این نگاه، برنامههای خود را بازآفرینی کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استان همدان با بیان اینکه توسعه ورزش در همدان علاوه بر تربیت قهرمانان ملی، در کاهش آسیبهای اجتماعی نیز اثرگذار بوده است، گفت: آمارهای ششماهه امسال نشان میدهد شاخص آسیبهای اجتماعی از جمله موارد خودکشی و فوتهای ناشی از آن نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته که بخشی از آن نتیجه اجرای طرحهای فرهنگی و ورزشی است.
امرایی گسترش ورزش همگانی را از اولویتهای مدیریت استان دانست و تصریح کرد: جشنوارهها و مسابقات باید به شکل عادلانه در همه شهرستانها برگزار شود تا همه اقشار از امکانات ورزشی بهرهمند شوند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار همدان افزود: وظیفه اداره کل ورزش و جوانان در دو محور ورزش همگانی و قهرمانی تعریف شده و نباید از ورزش قهرمانی غفلت شود، چراکه درخشش قهرمانان نماد تلاش مجموعه ورزش استان است.
وی بیان کرد: با رویکرد تحولی و برنامهمحوری که در یک سال اخیر در استان دنبال شده است، شاخصهای اجتماعی و ورزشی روندی رو به رشد دارد و این مسیر باید با قوت ادامه پیدا کند.
امرایی با اشاره به تداوم توسعه زیرساختهای ورزشی در استان گفت: در جریان سفرهای شهرستانی کاروان «تدبیر و توسعه» با حضور استاندار، افتتاح و کلنگزنی پروژههای ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد تا روند پیشرفت زیرساختهای ورزش همدان با جدیت پیگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: نظام برنامهریزی شهرستانی باید دقیقتر اجرا شود تا اهداف توسعه ورزش در سراسر استان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، محقق شود.
نظر شما