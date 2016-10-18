خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در چند سال اخیر کربلا شاهد حضور عظیم مشتاقان اباعبدالله الحسین(ع) بوده است به طوری که حضور میلیونی مردم در مراسم باشکوه اربعین موجب شده تا دستگاه‌های زیادی به کمک سازمان‌های متولی بیایند و تدارک ویژه‌ای برای زائران عتبات داشته باشند.

در همین راستا شهرهایی که در مسیر عبور زائران کربلای معلی قراردارند هم چندسالی است در برنامه ای منسجم به میزبانی زوار اباعبدالله(ع) می روند و در مسیر عبور این افراد خدمت رسان هستند.

در این میان عمده مسیر ورود زوار به همدان از سمت جورقان به جاده کرمانشاه است که آمار جمع آوری شده نشان می دهد سال گذشته شمار زیادی از زوار کربلای معلی از همدان عبور کرده اند و امسال به مراتب بر تعداد افراد افزوده خواهد شد.

خدمات‌رسانی به زوار امام حسین(ع) ۱۰۰ درصد مردمی می‌شود

مردم استان همدان از چند هفته مانده به شروع ماه محرم در تدارک برنامه های میزبانی از زائران اربعین هستند به طوری که برنامه ریزی ها برای میزبانی از زائران کربلای معلی در استان همدان به سمت مردمی شدن می رود تا رفته رفته خدمات‌رسانی به زوار امام حسین(ع) ۱۰۰ درصد مردمی شود.

براساس بررسی ها امسال چند مجموعه به ویژه ستاد مردمی این برنامه در شهرستان های استان همدان تشکیل شده و سامانه ای نیز مشخص شده تا خادمان و خیران اعلام آمادگی کرده و برای خدمات‌رسانی ثبت‌نام کنند.

ستاد مردمی اربعین باعنوان «ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین» امسال از ۲۲ آبان‌ تا هشتم آذرماه در همدان فعال خواهد بود و براساس برنامه ریزی ها امسال ۶ ایستگاه خدمات‌رسانی اصلی و ۶ ایستگاه اضطراری به علاوه «ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین در همدان» تشکیل می شود.

برنامه میزبانی و پذیرایی از زائران حسینی در نقاط مختلف استان همدان و به خصوص شهرستان همدان باید مردمی برگزار شود در همین خصوص فرماندار همدان در گفت‌وگو با مهر بابیان اینکه سال گذشته با وجود مشکلاتی از جمله برودت ناگهانی هوا، مردم همدان به ویژه مردم شهرهای مریانج و جورقان میزبانی خوبی از زائران کربلای معلی داشتند، گفت: برنامه میزبانی و پذیرایی از زائران حسینی در نقاط مختلف استان همدان و به خصوص شهرستان همدان باید مردمی برگزار شود.

علی تعالی با تاکید بر اینکه همدان در پذیرایی از زائران حسینی سابقه‌ای تاریخی دارد، گفت: برخی مکان‌های به جا مانده از دوران گذشته در همدان بیانگر همین واقعیت است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت رسانه ها و صداوسیما برای فرهنگ سازی در این زمینه عنوان کرد: باید با بررسی امکانات و ظرفیت نهادها، آمادگی خود را برای مدیریت این برنامه نشان دهیم.

وی با اشاره فعال کردن سالن‌های ورزشی، فضای نمایشگاه بین‌المللی و اردوگاه ابوذر برای اسکان اضطراری زائران در اربعین امسال عنوان کرد: مساجد، حسینیه‌ها و منازل مردم شهرهایی که در مسیر تردد زائران حسینی قرار دارند برای پذیرایی از زائران فعال خواهد شد.

حمایت شهرداری همدان از موکب‌های برپا شده در مسیر زائران

شهردار همدان نیز دراین خصوص در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه استقبال و پذیرایی از زائران حسینی اربعین امسال نباید از جایگاه مردمی خود خارج شود، افزود: شهرداری همدان به دنبال حمایت از موکب‌های برپا شده در مسیر زائران است تا پذیرایی از زائران با مشارکت مردم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه از ۴۰ موکب در نظر گرفته شده در مسیر همدان، ۱۲ موکب مربوط به محور شهر همدان است، ادامه داد: ۲ ایستگاه صلواتی و موکب قوی برای این ایام در شهر همدان در نظر گرفته شده که در پارک فدک و حسینیه کوهینی‌ها برپا خواهد شد.

رسولی بر لزوم هماهنگی با مساجد و حسینیه‌های این مسیر برای افزایش آمادگی آنها در خدمت‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: امیدواریم موکب‌های پذیرایی امسال بسیار قوی‌تر از سال گذشته عمل کنند.

دبیر ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین در همدان هم بااشاره به اینکه پارسال شمار زیادی زائر برای حضور در اربعین حسینی از شهر همدان عبور کردند، بر مردمی ماندن کار اسکان زائران حسینی تاکید کرد.

راه‌اندازی سایت ثبت نام خیران

صادق نظری بابیان اینکه امسال برنامه ریزی برای خدمتگزاری به زائران اربعین در استان و شهرستان انجام و تاکنون ۷۰ جلسه با ائمه جمعه و مسئولان برگزار شده است، گفت: راه‌اندازی سایتی برای ثبت نام خیران و افراد علاقه‌مند به خادمی در دستور کار قرار گرفته است.

نظری از درنظر گرفتن ۶ ایستگاه در شهر همدان برای خدمات رسانی بهتر به زائران خبر داد و گفت: یک ایستگاه مرکزی نیز برای ارائه خدمات به زائران در همدان برپا می‌شود.

دبیر ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین در همدان بااشاره به اینکه مساجد و حسینیه‌های اطراف مسیرهای عبور زائران برای اسکان و پذیرایی از زائران فعال می‌شود، افزود: امسال ۶ ایستگاه خدماتی اصلی و ۶ ایستگاه اضطراری از یک هفته قبل و یک هفته بعد از اربعین برای اسکان و پذیرایی از زائران در سطح شهر فعال می‌شوند که باتوجه به تردد زائران، فعالیت آنها ممکن است تا پایان ماه صفر ادامه یابد.

امسال شهرداری همدان در سه محور داخل شهر همدان، مرز مهران و داخل خاک عراق در کربلا به زائران خدمت‌رسانی می‌کند معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در همین خصوص با بیان اینکه امسال شهرداری همدان در سه محور داخل شهر همدان، مرز مهران و داخل خاک عراق در کربلا به زائران خدمت‌رسانی می‌کند، گفت: امسال شهرداری‌ها موضوع خدمات شهری را پیگیری می‌کنند.

مجید درویشی با بیان اینکه شهرداری همدان در کربلا و خیابان «شارع» خدمات‌رسانی خواهد داشت، گفت: ۶۰ نفر از نیروهای شهرداری همدان به همراه ماشین‌آلات شهرداری در این مکان حضور خواهند داشت و در مرز مهران نیز خودروی آتش‌نشانی مستقر می‌شود.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی شهرداری همدان به زائران در داخل شهر همدان عنوان کرد: در این راستا طرح ستاد اربعین با رویکرد خدمات شهری اجرا می‌شود و ما ۴۰ درصد توان خود را برای اعزام زائران و ۶۰ درصد توان خود را برای پذیرایی از زائران در زمان بازگشت قرار می‌دهیم.

درویشی از به کارگیری ۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از مرز مهران به همدان خبر داد و اضافه کرد: در مسیر عبور زائران و برای اسکان و پذیرایی از آنها باید از نیروها و افراد با خلق و خوی مناسب استفاده شود تا برخورد شایسته‌ای با زائران صورت گیرد.

کارشناس اداره سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان در این خصوص از برنامه ریزی برای فعال بودن موکب ها در همدان خبر داد و گفت: ایستگاه جورقان با همکاری شهرداری، ایستگاه بوستان نماز با همکاری هلال احمر و شهرداری، حسینیه کوهینی‌ها با مسئولیت شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی، ایستگاه بوستان الوند در ابتدای شهرک الوند با مشارکت شهرداری، ایستگاه میدان کربلا و پادگان شهید قهرمان فعال خواهد بود.

مصطفی تیموری اظهارداشت: سال گذشته در پادگان قهرمان ۴ تا ۵ هزار نفر از زوار هر روز خدمات‌ درمانی، خودرویی و پذیرایی دریافت می کردند.

وی اضافه کرد: ایستگاه‌های اضطراری زوار اربعین حسینی در همدان نیز شامل مسجد شهرک فرهنگیان، نمایشگاه بین‌المللی، مسجد فاطمة‌الزهرا(س)، مسجدالمهدی در داخل حصار امام و داخل ترمینال اتوبوسرانی است.

اعزام ۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری همدان نیز با اشاره به اعزام ۳۰ دستگاه اتوبوس و صرف هزینه‌ بیش از ۸۰ میلیون تومان برای انتقال زائران اربعین در سال گذشته گفت: امسال نیز آمادگی اعزام ۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران را داریم.

تهیه و توزیع نقشه راهنمای زائران، برپایی ایستگاه‌های صلواتی در مسیر آنان و آذین‌بندی مسیر نیز از جمله اقداماتی است که توسط شهرداری همدان انجام می‌گیرد محمد پوروخشوری گفت: تهیه و توزیع نقشه راهنمای زائران، برپایی ایستگاه‌های صلواتی در مسیر آنان و آذین‌بندی مسیر نیز از جمله اقداماتی است که توسط شهرداری همدان انجام می‌گیرد.

شهردار مریانج نیز در این خصوص بابیان اینکه امسال در ورودی میدان کربلا شهرداری مریانج یک اکیپ برای پذیرایی و ارائه خدمات به زوار تدارک دیده است، گفت: فعالیت ستادهای مردمی در پذیرایی از زوار امام حسین(ع) با مدیریت نهادهای دولتی موفق نخواهد بود.

محسن معصوم علیزاده گفت: اربعین پارسال در هر وعده از ۵۰۰ تا ۶ هزار نفر پذیرایی می شد و در ایام برودت هوا نیز بیش از ۲۰ هزار نفر در مریانج اسکان داده شدند.

وی بابیان اینکه شهر مریانج در مسیر راه کربلا قرار دارد، عنوان کرد: حسینیه ابوالفضل (ع) شهر مریانج امسال تمام امکانات را مهیا کرده‌ تا پذیرایی خوبی از زائران داشته باشیم.

هر چه که به مراسم اربعین نزدیک می شویم شور و حال خاص و فضای معنوی ویژه ای در همدان و شهرهای واقع در مسیر زوار پیاده اربعین ایجاد می شود چراکه در تکاپوی آماده شدن برای میزبانی از مهمانان حسین(ع) تلاش می کنند.