فعالیت ۵۷ موکب مردمی در همدان برای پذیرایی از زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان همدان با تأکید بر اهمیت انسجام و همافزایی میان ادارات و نهادهای مرتبط، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برنامهریزی دقیق و همکاری همگانی، زمینهساز ارائه خدمات مطلوب و تأثیرگذار به زائران اربعین است.
وی افزود: با بهرهگیری از ظرفیت مردمی و مدیریت مناسب موکبها، میتوان علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی، امنیت و آرامش مسیرهای رفت و برگشت زائران را تضمین کرد.
مسئول ستاد مردمی اربعین شهرستان همدان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیتهای مردمی، گفت: در ایام اربعین، ۵۷ موکب مردمی در سطح شهرستان فعال هستند که روزانه بیش از پنج هزار وعده غذا در موکب پشتیبانی ستاد اربعین همدان طبخ و توزیع میشود.
صادق نظری خاطرنشان کرد: این موکبها با مشارکت مستقیم مردم و با هدف ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی به زائران راهاندازی شدهاند.
در ادامه این نشست، اعضای ستاد در خصوص مواردی همچون برنامهریزی مسیرهای تردد، نظارت بر فعالیت موکبها، تأمین نیازهای بهداشتی و غذایی، ایجاد امکانات رفاهی و فرهنگی، ارتقای ایمنی، کاهش ازدحام و نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با نیروهای مردمی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
