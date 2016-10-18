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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی؛

سه فناوری ساخته شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد

سه فناوری ساخته شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد

اصفهان - سه محصول دانش‌بنیان ساخته شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه و با حضور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل A110، قلم هوشمند همراه و دستگاه رادیولوژی دیجیتال که به ترتیب توسط شرکت‌های دانش بنیان امواج نگار پارس، دیده‌پرداز صبا و بهیار صنعت سپاهان طراحی و ساخته شده است توسط دکتر طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل A110 به طور 12 کانال مجزا سیگنال‌های قلبی را دریافت کرده و پس از تقویت و پردازش به صورت 12 کانال بر روی صفحه نمایش، به صورت شش کانال بر روی چاپگر حرارتی چاپ می‌کند.

قلم هوشمند همراه نیز با هدف گسترش و همگانی نمودن فرهنگ دینی، اقدام به تولید مجموعه نرم‌افزارهای اندرویدی قلم هوشمند همراه کرده است که جلوگیری از صرف هزینه‌های بالای ارزی، کاهش بین 70 تا 95 درصدی هزینه‌ی کار نهایی و همراه داشتن دائمی متن قرآن و کلیه‌ی امکانات قلم‌های هوشمند برای افراد دارای تلفن همراه و تبلت از جمله مزایای این قلم هوشمند است.

دستگاه رادیولوژی دیجیتال نیز با فناوری تولید اشعه ایکس و دریافت تصاویر به صورت دیجیتال باعث کاهش اشعه دریافتی بیمار می‌شود و نیز امکان آرشیو کردن تصاویر و انتقال آن‌ها با روش‌های انتقال دیجیتال را امکان‌پذیر می‌کند

کد مطلب 3799434

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    نظرات

    • محمدمحمدی ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
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      کاش بیشتر ازکارها وتولیدات شهرک دررسانه ملی تبلیغ می شد تامردم هم ایده بالقوه اشان رامیدانستندبه کجاارائه دهند مثلابنده سالها درزمینه ادوات کشاورزی ایده داشتم ودارم اما نمی دانم چگونه انهارا ارائه دهم باتشکر

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