۲۹هزار و ۵۸۸ خانوار بیرجندی در سرشماری اینترنتی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سرشماری حضوری نفوس و مسکن در استان اظهار کرد: انجام سرشماری دقیق باری برنامه ریزی آینده کشور بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۰ جمعیت شهرستان بیرجند ۲۳۰ هزار نفر در قالب ۶۴ هزار خانوار بوده است، بیان کرد: از این میزان ۴۹ هزار خانوار شهری و ۱۴ هزار خانوار نیز روستایی هستند.

مشارکت ۴۵ درصدی شهرستان بیرجند در سرشماری اینترنتی

فرماندار بیرجند، میزان مشارکت مردم این شهرستان را در مرحله اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن را ۴۵ درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۵۸۸ خانوار این شهرستان در سرشماری ثبت نام کرده اند.

ناصری ادامه داد: از این تعدا ۲۳ هزار و ۱۴۰ خانوار شهری و شش هزار و ۴۴۸ خانوار نیز روستایی هستند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات ۱۰۱ هزار و ۱۱۸ نفر از شهرستان بیرجند در سایت سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تاکنون، عنوان داشت: از این تعداد نیز ۵۰ هزار و ۷۹۲ نفر مرد و ۵۰ هزار و ۳۲۶ نفر زن هستند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه بعد خانوار ثبت شده در این سرشماری تاکنون ۳.۴۲ نفر بوده است، بیان داشت: همچنین نسبت به زن و مرد ثبت نام شده در این سامانه ۱.۰۱ بوده است.

اعزام ۶۶ آمارگیر به مناطق مختلف شهرستان

ناصری با اشاره به آغاز سرشماری حضوری از امروز، بیان کرد: در این مرحله نیز ۶۶ نفر آمارگیر برای انجام سرشماری حضوری به مناطق مختلف شهرستان اعزام می شوند.

وی با اشاره به استقرار یک نفر در ستاد سرشماری شهرستان برای انجام سرشماری تلفنی، بیان داشت: همچنین در این مرحله هفت نفر آمارگیر موسسه ای همکاری و ۱۱ نفر کارشناس مسئول نیز بر کار آمارگیران نظارت خواهند داشت.

فرماندار بیرجند اضافه کرد: تمامی آمارگیران حاضر در این سرشماری دارای لباس مخصوص و کارت شناسایی خواهند بود.