برگزاری کلاس آموزشی فوتسال دختران در همدان

علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی فوتسال برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: با توجه به اینکه تابستان سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی همدان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان خواهد بود ازاین‌رو تصمیم گرفتیم در فرصت باقی‌مانده بر روی رشته‌هایی که در المپیاد فعال است، کارکنیم.

وی بابیان اینکه یکی از رشته‌هایی که در المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی فعال خواهد بود رشته فوتسال بانوان است از تشکیل تیم دانشجویان دختر فوتسال دانشگاه علوم پزشکی همدان در آینده ای نزدیک خبر داد.

سرپرست اداره تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه این کلاس‌ها برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود، گفت: با چند مربی فوتسال برای دختران دانشجو رایزنی شده و ثبت‌نام این کلاس‌ها در سطح دانشگاه آغازشده است.

ثقفی عنوان کرد: پس‌ازاینکه ثبت‌نام‌ها به پایان رسید تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه تشکیل خواهد شد و از بین نفرات ثبت‌نام‌شده استعدادیابی صورت می‌گیرد تا تابستان سال ۹۶ تیم خوبی برای المپیاد ورزشی دانشجویان روانه کنیم.

وی با تاکید بر توجه ویژه به ورزش دختران دانشجو دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: رشته‌های آمادگی جسمانی، ایروبیک، بدن‌سازی، بدمینتون، والیبال و بسکتبال برای دختران دانشجو در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: همچنین برای تمامی این رشته از مربیان توانمند که تجربه آموزش دانشگاهی را داشته‌اند بهره می بریم.

ثقفی با اشاره به تأثیر مستیم ورزش بر درس دانشجویان گفت: باید ورزش را در بین دانشجویان دختر و پسر و کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان گسترش داد.