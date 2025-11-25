به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش موارد ابتلاء به بیماری آنفلوانزا در روزهای اخیر و تصمیم هیئترئیسه دانشگاههای صنعتی و آزاد همدان، تمامی کلاسهای درسی این دو دانشگاه در روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، برگزاری کلاسهای جبرانی و جزئیات مربوط به ادامه روند آموزشی متعاقباً از سوی اساتید هر رشته اطلاعرسانی خواهد شد.
این تصمیم به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری در میان دانشجویان و اساتید اتخاذ شده و دانشگاهها تأکید کردهاند رعایت توصیههای بهداشتی و مراقبت فردی در ایام بیماری ضروری است.
نظر شما