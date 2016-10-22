دستگیری ۶ شکارچی متخلف در مازندران

میلاد بهرامی مدیر روابط عمومی اداره کل محیط‌زیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران حفاظت محیط‌زیست مازندران شش شکارچی غیرمجاز را به همراه لاشه یک رأس بز وحشی، لاشه سه طاقه قرقاول، تاکسیدرمی دو طاقه کبک وهمچنین چهار قبضه سلاح شکاری قاچاق دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: مأمورین اجرایی اداره آمل در منطقه پردمه هراز در بازدیدازمنزل یک متخلف لاشه یک رأس بز وحشی را به همراه یک قبضه سلاح دولول قاچاق کشف و ضبط کنند و علاوه بر این، مأمورین یگان اجرایی حفاظت محیط‌زیست بابل با داشتن حکم قضایی ورود به منزل، در روستای بورا از توابع بندپی غربی (خشرود پی) پس از بازرسی از منزل متخلف، لاشه یک طاقه قرقاول و همچنین تاکسیدرمی دو طاقه کبک نر و ماده به همراه هشت عدد فشنگ ساچمه زنی و ادوات شکار کشف کردند.

به گفته بهرامی، همچنین ماموران اجرائی حفاظت محیط‌زیست بابل طی گشت و کنترل شبانه در حوزه استحفاظی خود در آب‌بندان پایین بیشه یک سلاح دولول قاچاق کشف وضبط کردند و مأمورین اجرایی حفاظت محیط‌زیست کلیجانرستاق نیز شهرستان ساری درگشت و کنترل در منطقه جنگلی سقندیکلای این شهرستان لاشه دو طاقه قرقاول را از یک متخلف کشف و ضبط کردند.

بهرامی افزود: علاوه بر این مأمورین اجرایی حفاظت محیط‌زیست کلیجانرستاق درگشت و کنترل در منطقه جنگلی لاجیم ساری دوقبضه اسلحه شکاری قاچاق از دو متخلف کشف وضبط و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردند.