طرح کنترل تاخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس در اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرینزاده عصر یکشنبه در جریان بازدید از پایانههای مسافربری استان اردبیل اظهار کرد: طرح ویژه کنترل تأخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرا شد.
وی با اشاره به اجرایی شدن این طرح در ۱۲ الی ۲۱ تیرماه در اردبیل افزود: این برای اولین در استان اردبیل در سال ۹۳ اجرا شد که در در راستای اهداف این طرح نظارت بر نحوه فعالیت شرکتها و رانندگان توسط گشتهای راهداری انجام میشد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل بیان کرد: به دلیل وجود حساسیت در این موضوع اکیپی متشکل از نمایندگان این اداره کل، انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل و راهور برای نظارت بر حذف تأخیر در شروع سفر و یا جلوگیری از سوار کردن مسافر در خارج از پایانه تشکیل شده است.
شیرینزاده ادامه داد: جهت نظارت بر تردد ناوگان اتوبوس در طول اجرای طرح کارشناسان اداره کل راهداری و اکیپهای ویژه در جادههای استان اردبیل حضور دارند و مردم نیز میتوانند هرگونه شکایت خود را از راهداری با سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.
وی افزود: براساس منشور حقوق مسافر در سفرهای جادهای و بین شهری، سفر بدون دغدغه، بهرهمندی به موقع از خدمات و بدون تأخیر جزو حق همه مسافران است که میتوانند در صورت بروز تأخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده شرکت مکلف است در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزین وسیله نقلیه مناسب اقدام نماید.
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