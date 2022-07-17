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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۴

همزمان با سراسر کشور؛

طرح کنترل تاخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس در اردبیل اجرا شد

طرح کنترل تاخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس در اردبیل اجرا شد

اردبیل-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: طرح ویژه کنترل تاخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرین‌زاده عصر یکشنبه در جریان بازدید از پایانه‌های مسافربری استان اردبیل اظهار کرد: طرح ویژه کنترل تأخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرا شد.

وی با اشاره به اجرایی شدن این طرح در ۱۲ الی ۲۱ تیرماه در اردبیل افزود: این برای اولین در استان اردبیل در سال ۹۳ اجرا شد که در در راستای اهداف این طرح نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌ها و رانندگان توسط گشت‌های راهداری انجام می‌شد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: به دلیل وجود حساسیت در این موضوع اکیپی متشکل از نمایندگان این اداره کل، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل و راهور برای نظارت بر حذف تأخیر در شروع سفر و یا جلوگیری از سوار کردن مسافر در خارج از پایانه تشکیل شده است.

شیرین‌زاده ادامه داد: جهت نظارت بر تردد ناوگان اتوبوس در طول اجرای طرح کارشناسان اداره کل راهداری و اکیپ‌های ویژه در جاده‌های استان اردبیل حضور دارند و مردم نیز می‌توانند هرگونه شکایت خود را از راهداری با سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.

وی افزود: براساس منشور حقوق مسافر در سفرهای جاده‌ای و بین شهری، سفر بدون دغدغه، بهره‌مندی به موقع از خدمات و بدون تأخیر جزو حق همه مسافران است که می‌توانند در صورت بروز تأخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده شرکت مکلف است در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزین وسیله نقلیه مناسب اقدام نماید.

کد مطلب 5540677

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