آغاز موج دوم سفرها به اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کمال‌الدین میرجعفریان پیش‌از ظهر سه‌شنبه در اولین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای هماهنگی ترافیک استان در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی در دور دوم سفرهای نوروزی خدمات لازم و شایسته را به مسافران نوروزی ارائه دهند.

وی افزود: از آنجایی که استان اردبیل مقصد مهم گردشگران و مسافران از جای جای کشور است و موج دوم سفرها نیز آغاز شده، در جهت کاهش حوادث و همچنین آرامش خاطر میهمانان باید حضور نیروهای راهداری و پلیس راه در تمامی محورهای اصلی، فرعی و مناطق گردشگری به صورت رندمی مستمر و فعال باشد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با اشاره به اینکه در جهت ارتقای ایمنی راه‌ها و جلوگیری از مخاطرات پیش روی باید تمامی محورهای گردشگری با نظارت کامل راهداری ایمن سازی شود، تصریح کرد: راهداری باید از نظر تجهیزات ایمنی نظارت کامل داشته باشد تا اگر هزینه‌ای بر روی این راه‌ها صرف می‌شود درست، بجا و توسط دستگاه متخصص اجرا شود.

میرجعفریان بر ایمن سازی محور کشت و صنعت مغان، مسیر گردشگری «سردابه» و «آلوارس» و همچنین سه راهی «سربند» تاکید کرد و خاطرنشان کرد: باید تا قبل از شروع سفرهای تابستان و یک ماهه آینده طرح ایمن سازی این محورها تعیین تکلیف و توسط دستگاه مربوطه عملیات اجرایی و ایمنی آن طبق استانداردها آغاز شود.

نوروز امسال اکثر تصادفات رخ داده در استان محلی است

وی در بحث وقوع تصادفات نیز در کنار انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی راننده و پایین بودن کیفیت خودروها را مهم دانست و ادامه داد: باید دستگاه‌های متولی در بحث سرعت و سبقت غیرمجاز و همچنین عدم هوشیاری راننده اقدامات ایمنی و فرهنگی لازم را انجام دهند.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با بیان اینکه در نوروز امسال اکثر تصادفات رخ داده در استان محلی است، اظهار کرد: مسئولان راهداری و پلیس راه در کنار اقدامات انجام شده قبل از سفر هم اکنون نیز جهت آگاهی دهی به خانواده‌ها و رانندگان با حضور در برنامه‌های صداوسیما پیام‌های ایمنی و هشداری لازم را جهت رعایت رانندگان اعم از سبقت و سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از تلفن همراه و استراحت کافی برای هوشیاری راننده در حین رانندگی را اطلاع رسانی و آموزش دهند.

میرجعفریان از مرکز مدیریت راه‌های استان خواست تمامی دوربین‌ها را روی برنامه سرعت متوسط تنظیم کرده و پیامک تخلفات نیز در لحظه برای راننده ارسال شود.